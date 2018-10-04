0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu gazilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu gazilerin yanı sıra, siyaset ve devlet duayenleriyle akşam yemeğindebir araya geldi. Topçu, “stratejik müttefiklerimiz ve komşularımız terör örgütlerine yardım etmeyi bıraksın” dedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:41
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu gazilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve aynı zamanda Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı iken 15 Temmuz gazisi olan Turgut Aslan ve Bingöl Emniyet Müdürü olduğu dönemde PKK’nın hain saldırısı sonucu gazi olan Atalay Ürker’in yanı sıra İçişleri Eski Bakanı Abdülkadir Aksu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Ak Parti Bingöl Milletvekil Feyzi Berdibek, Ak Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Ak Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Eski Kalkınma Bakan Yardımcısı ve Bingöl Eski Milletvekili Yusuf Coşkun ile bürokrasi çevresi ile iş dünyasından birçok sima katıldı.

“ŞEHİTLERİMİZİN CAN YOLDAŞI GAZİLERİMİZ…”

Yemek sonrası açıklamalarda bulunan Başdanışman Topçu, “biz Yerli Düşünce olarak medeniyet coğrafyamızla yakinen ilgiliyiz. Tabi bu arada ülkemizin meseleleriyle de ilgileniyoruz. ‘Türk Konseyi’, yani Türk dili konuşan ülkelerin bir arada olması, siyasilerin ve ekonomistlerin bir arada olması için kurulmuş bir kuruluşun yıldönümü dolayısıyla da bir araya geldik. İstedik ki bu sofraya milletimizin nurlanmış diye nitelediği, şehitlerimizin can yoldaşı kahraman gazilerimiz de bizimle birlikte olsun. Biri Bingöl’de Emniyet Müdürüyken PKK’lı hainler tarafından esnaf ziyaretinde kalleş bir pusuyla çok ağır yaralandı. Allah’a şükürler olsun bugün yürüyerek aramıza katıldı. Bir diğer kardeşimiz ise Terörle Mücadele Daire Başkanımız Turgut Aslan, FETÖ hainleri gözlerini bağlayarak arkadan alçakça kafalarına ateş ederek yaraladı. Görüyorsunuz Turgut Başkan benim bile hatırlamadığım bazı şeyleri bana hatırlattı. Bunun yanında da devlet ve siyaset hayatının duayenleri vardı. Bu sebeple tam bir ‘Yerli Düşünce Sofrası’ oldu. Memleketin meselelerini konuştuk. Bu yaşadığımız zorlukları Allah’ın izniyle hep birlikte aşacağız” dedi.

 “STRATEJİK MÜTTEFİKLERİMİZ VE KOMŞULARIMIZ TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM ETMEYİ BIRAKSIN”

Şu an gelinen noktada Türkiye’nin terörün her türüyle mücadele ettiğini vurgulayan Topçu, “küreselleşen terörle Türkiye tek başına mücadele ediyor. Biz umuyoruz ki; stratejik müttefiklerimiz ve komşularımız terör örgütlerine yardım, yataklık, lojistik destek, eğitim ve benzeri gibi destekleri vermekten vazgeçerler. Terör sadece Ankara’nın başına bela değil. Terör küreselleşti ve artık bütün başkentler için bir bela haline geldi. Bunu anca, insanlık ayağa kalkarsa ve dünya devletleri bir araya gelirse halledebilir. Onların ellerindeki bu maşa bir gün onların başkentlerini yakar. Kararlıyız; biz bunların kökünü kurutacağız inşallah” ifadelerini kullandı. 

YEMEKTE DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Bingöl Emniyet Müdürü olduğu dönemde PKK’nın hain saldırısı sonucu gazi olan Atalay Ürker’in Gazi Turgut Aslan'a ithaf ettiği şiiri seslendirmesi duygulu anların yaşanmasına sebep oldu. Organizasyon için Yerli Düşünce Derneği'ne ve katılımcılara teşekkür eden gazilerimiz, hatırlanmalarından ve hürmet görmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Program hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 11:41
  1. Siirt
  2. Elazığ
  3. Bingöl
  4. Ankara
  5. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen anlar!
    1. Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen..
    2. Malmö Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
    3. Bu kış PKK’nın son kışı olacak
    4. Skandal karar! 7 yaşındaki çocuğa..
    5. Fuat Oktay'dan hain saldırıya ilişkin..
    6. Cesur köpek 'CESUR', hayatlarını..
    7. Kartal Belediyesi'nde yine skandal
    8. Yıllar önce yurt dışına kaçırıldılar!..
    9. Sefalet içinde uçak hediye eden..
    10. Pakistan'dan önemli Türkiye açıklaması!
    11. Adana'da insanlık öldü dedirten hareket!
    12. Mehmet Sait Sürer isimli terörist..
    13. Dalında satılan "Hicaz narı" çiftçiyi..
    14. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Çin'e..
    15. Mustafa Aksu: Yurt dışından gelen..
    16. Kırmızı Kategoride aranan terörist..
    17. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu..
    18. Mahkeme kararını verdi! Naim..
    19. Bakan Pekcan’dan kredi müjdesi
    20. TSK'nın yükünü artık 'SEYİT' taşıyacak
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!