Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu gazilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve aynı zamanda Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı iken 15 Temmuz gazisi olan Turgut Aslan ve Bingöl Emniyet Müdürü olduğu dönemde PKK’nın hain saldırısı sonucu gazi olan Atalay Ürker’in yanı sıra İçişleri Eski Bakanı Abdülkadir Aksu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Ak Parti Bingöl Milletvekil Feyzi Berdibek, Ak Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Ak Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Eski Kalkınma Bakan Yardımcısı ve Bingöl Eski Milletvekili Yusuf Coşkun ile bürokrasi çevresi ile iş dünyasından birçok sima katıldı.

“ŞEHİTLERİMİZİN CAN YOLDAŞI GAZİLERİMİZ…”

Yemek sonrası açıklamalarda bulunan Başdanışman Topçu, “biz Yerli Düşünce olarak medeniyet coğrafyamızla yakinen ilgiliyiz. Tabi bu arada ülkemizin meseleleriyle de ilgileniyoruz. ‘Türk Konseyi’, yani Türk dili konuşan ülkelerin bir arada olması, siyasilerin ve ekonomistlerin bir arada olması için kurulmuş bir kuruluşun yıldönümü dolayısıyla da bir araya geldik. İstedik ki bu sofraya milletimizin nurlanmış diye nitelediği, şehitlerimizin can yoldaşı kahraman gazilerimiz de bizimle birlikte olsun. Biri Bingöl’de Emniyet Müdürüyken PKK’lı hainler tarafından esnaf ziyaretinde kalleş bir pusuyla çok ağır yaralandı. Allah’a şükürler olsun bugün yürüyerek aramıza katıldı. Bir diğer kardeşimiz ise Terörle Mücadele Daire Başkanımız Turgut Aslan, FETÖ hainleri gözlerini bağlayarak arkadan alçakça kafalarına ateş ederek yaraladı. Görüyorsunuz Turgut Başkan benim bile hatırlamadığım bazı şeyleri bana hatırlattı. Bunun yanında da devlet ve siyaset hayatının duayenleri vardı. Bu sebeple tam bir ‘Yerli Düşünce Sofrası’ oldu. Memleketin meselelerini konuştuk. Bu yaşadığımız zorlukları Allah’ın izniyle hep birlikte aşacağız” dedi.

“STRATEJİK MÜTTEFİKLERİMİZ VE KOMŞULARIMIZ TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM ETMEYİ BIRAKSIN”

Şu an gelinen noktada Türkiye’nin terörün her türüyle mücadele ettiğini vurgulayan Topçu, “küreselleşen terörle Türkiye tek başına mücadele ediyor. Biz umuyoruz ki; stratejik müttefiklerimiz ve komşularımız terör örgütlerine yardım, yataklık, lojistik destek, eğitim ve benzeri gibi destekleri vermekten vazgeçerler. Terör sadece Ankara’nın başına bela değil. Terör küreselleşti ve artık bütün başkentler için bir bela haline geldi. Bunu anca, insanlık ayağa kalkarsa ve dünya devletleri bir araya gelirse halledebilir. Onların ellerindeki bu maşa bir gün onların başkentlerini yakar. Kararlıyız; biz bunların kökünü kurutacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

YEMEKTE DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Bingöl Emniyet Müdürü olduğu dönemde PKK’nın hain saldırısı sonucu gazi olan Atalay Ürker’in Gazi Turgut Aslan'a ithaf ettiği şiiri seslendirmesi duygulu anların yaşanmasına sebep oldu. Organizasyon için Yerli Düşünce Derneği'ne ve katılımcılara teşekkür eden gazilerimiz, hatırlanmalarından ve hürmet görmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Program hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.