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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, ASAN Hizmet Merkezi binasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Türk Filmleri Haftası münasebetiyle bulunduğu Bakü'de Azerbaycan temasları kapsamında ASAN Hizmet Merkezi binasını ziyaret etti. Ziyarette Topçu'ya Azerbaycan Bayrak Madalyası sahibi Karabağ gazisi İbad Hüseyinli eşlik etti.

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:53
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, ASAN Hizmet Merkezi binasını ziyaret etti

Ziyarette çalışmaları yerinde inceleyip çalışanlarla sohbet eden Topçu; “tek milletin iki devletinden biri olan ikiz kardeşlerimizin devleti Can Azerbaycan’ımızın  her hususta önemli ilerlemeler kaydettiğini görmekten Türk-İslam dünyası adına son derece memnun oluyoruz. Bakü’nün ilerlemesi hem bölgesine hem Türk-İslam dünyasına, aynı zamanda da dünyanın güvenliğine ve refahına ciddi katkılar sunar. Üç renkli bayrağının gölgesinde, hür, müstakil ve refah içinde dünya var oldukça var olsun Can Azerbaycan.”dedi.

ASAN Hizmet Merkezi Basın Sözcüsü ElnurNifteliyev, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya ASAN Hizmet Merkezi ile ilgili bilgi verdi. Nifteliyev; “ASAN Hizmet vatandaşlarımıza 15 merkez aracılığıyla 320 farklı  işlemle ilgili hizmet vermektedir. Bir Azerbaycan markası olan ASAN Hizmet, devletin halka daha hızlı, şeffaf ve bürokrasiden arındırılmış hizmet vermesini sağlıyor. Özel donanımlı otobüslerle devlet işleri vatandaşın ayağına kadar götürülüyor. TİKA tarafından kurulan ASAN Radyo ile de kamu hizmetlerinin vatandaşlara etkin ve doğru bir biçimde aktarılması yönünde önemli hizmet veriyoruz” diye belirtti.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:53
  1. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu

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