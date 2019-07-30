Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Başkan Pekmezci’ye ziyaret Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve 23.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve 23. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye makamında ziyarette bulundular.

Ziyaretlerinden ötürü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral ve Eski Milletvekili Özbek’e teşekkür eden Belediye Başkanı Pekmezci, memnuniyetlerini ifade etti.

Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan ziyarette Başdanışman Saral ve Özbek, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettikleri Belediye Başkanı Pekmezci’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar dilediler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.