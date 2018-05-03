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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut genel af teklif etti

Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Bulut, genel af teklifinde bulundu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:51
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut genel af teklif etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Yiğit Bulut,  Bulut, Star gazetesindeki köşesinde yeni ve beklenmedik bir talepte bulundu.

"BAZI SUÇLAR HARİÇ HER VATANDAŞI SUÇSUZ KABUL EDELİM"

Bulut, "Büyük barış… Pax Presidenta…" başlığıyla yazdığı yazıda "Bazı suçlar hariç genel bir af hayata geçirelim" dedi.

İşte Yiğit Bulut'un yazısındaki o bölüm:

"Bazı suçlar hariç GENEL BİR AF hayata geçirelim ve 'her vatandaşı' suçsuz kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim."

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 12:51
  1. yiğit bulut
  2. genel af

YORUM YAZ

  • Erdoğan narErdoğan nar27 dk önce
    Gayet mantıklı her konuda af ve barış düşünülüyorsa, herkesin yeni bir şansa ihtiyacı vardır
  • Erdoğan narErdoğan nar26 dk önce
    Gayet mantıklı her konuda af ve barış düşünülüyorsa, herkesin yeni bir şansa ihtiyacı vardır
  • mertmert49 dk önce
    genel af çıkmalıdır
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