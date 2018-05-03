Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut genel af teklif etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Yiğit Bulut, Bulut, Star gazetesindeki köşesinde yeni ve beklenmedik bir talepte bulundu.

"BAZI SUÇLAR HARİÇ HER VATANDAŞI SUÇSUZ KABUL EDELİM"



Bulut, "Büyük barış… Pax Presidenta…" başlığıyla yazdığı yazıda "Bazı suçlar hariç genel bir af hayata geçirelim" dedi.

İşte Yiğit Bulut'un yazısındaki o bölüm:

"Bazı suçlar hariç GENEL BİR AF hayata geçirelim ve 'her vatandaşı' suçsuz kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim."