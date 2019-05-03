0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

03 Mayıs 2019 Cuma 07:12
Cumhurbaşkanı Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine, Hüseyin Küçük, İbrahim Noğman, Abdullah Refik Acar, Musa Coşkun ve Osman İyişenyürek atandı.


Kararın devamında, Diyanet İşleri Başkanlığında, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen görevden alınarak yerine Veysel Işıldar atandı.


Ayrıca, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Uygun ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Kemal Yüksek atandı.


Yayımlanan karara göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere ise Faruk Düzcan, Muzaffer Barış Morgül ve Salih Kılıç isimleri uygun görüldü. Atama ve Görevden Alma Kararları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapılmıştır.


Fahrettin Altun Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı oldu


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan bir başka atama kararına göre ise Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına, İletişim Başkanı Fahrettin Altun atandı. Kararda şu ifadeler yer aldı, “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına, 6339 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşmanın 5 inci maddesi veKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğünün 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun atanmıştır”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 07:12
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eroinle yakalanan torbacıyı "içiciyim" savunması kurtaramadı
    1. Eroinle yakalanan torbacıyı "içiciyim"..
    2. Urfa cuma namazı saati Şanlıurfa'da..
    3. Görüşmenin detayları belli oldu
    4. Kara yollarında durum
    5. Manisa'da cuma namazı saat kaçta?..
    6. İzmir’de dehşet cinayet! Boğazından..
    7. Prof. Dr. Fahrettin Altun'a yeni görev
    8. Yozgat'da cuma namazı saat kaçta?..
    9. Kağıthane'deki trafik kazasında..
    10. Enstrüman dükkanında yangın paniği!
    11. Peter Mayhew kimdir? Peter Mayhew öldü..
    12. Çocuklara uyuşturucu sattıran suç..
    13. İstanbul cuma namazı saati İstanbul'da..
    14. 03.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    15. (ÖZEL) Sultangazi’de silahlı saldırı:..
    16. İzmir’de tartışma kanlı bitti : 1 ölü
    17. Bursa cuma namazı saati Bursa'da cuma..
    18. Kurşun yağmuruna tuttular! Yaralılar..
    19. Söke MYO’da bahar şenliği
    20. Didim’de okullar eserlerini sergiledi
    21. Didim Belediye Meclisi toplantısı..
    22. Koçarlı MYO’da madde bağımlılığı..
    23. CHP’li Ayvalık Belediyesi 300 milyon..
    24. Kurumlar arası geçici görevlendirme..
    25. Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili..
    26. Resmi açılış bugün! Erdoğan da katılacak
    27. AK Parti düğmeye bastı... Muhtarlara..
    28. Yeni başkan afişle duyurdu 300 milyon..
    29. Cumhurbaşkanı Atama ve Görevden Alma..
    30. Lopez: Biz bu iş için hazırlandık
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Sadece 30 günde bunları yaptılar! Ülkeyi yönetseler...
    Sadece 30 günde bunları yaptılar! Ülkeyi yönetseler...