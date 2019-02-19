Cumhurbaşkanı atama kararları Resmi Gazete’de .

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda bulunan 7 farklı göreve ilişkin atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda,Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Halis Yunus Ersöz atandı.

Gazete de yayımlanan atama kararının devamında, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne Recep Ali Er, Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Mehmet Ata Öztürk, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Ahmet Dilsiz, Personel Genel Müdürlüğüne Engin Yalçın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Mehmet Akif Bağır atandı. Öte yandan, Rehberlik ve Denetim Başkanı Haluk Uçkun görevden alınarak boşalan koltuğa Hasan Davulcu uygun görülmüştür.

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