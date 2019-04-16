Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye Elektrik İletim A.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına yönelik atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, şu ifadeler yer aldı;

“TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6’ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Orhan Kaldırım atanmıştır”

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