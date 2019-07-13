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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Anastasiadis'e yeni hidrokarbon önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Nikos Anastasiadis hidrokarbonlar konusunda ortak bir komite kurulması yönünde yeni bir öneri sundu

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:22
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Anastasiadis'e yeni hidrokarbon önerisi

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Nikos Anastasiadis'e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, öneriyi Rum lider Anastasiadis'in önceden incelemesine ve iki liderin baş başa görüşmelerinde birlikte değerlendirebilmelerine olanak sağlamak amacıyla, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu'nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov aracılığıyla bugün iletti.

Akıncı'nın yeni önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor.

Öneri iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) de gözlemci olarak yer almasını içeriyor. Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen öneri, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, öneriyi, bilgi edinilmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye de gönderdi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:22
  1. (BM) Kıbrıs Özel Temsilciliği
  2. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
  3. hidrokarbonlar
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