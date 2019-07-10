Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Kıbrıs Temsilcisi Spehar ile görüştü

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafında, Kıbrıslı Türklere ait otobüslere yapılan saldırıdan duyulan rahatsızlığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'a ilettiklerini ve Spehar'ın da gerekeni yapacağı sözünü verdiğini söyledi.

Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar'ı kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen ve yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede Akıncı'ya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

New York'ta gerçekleştireceği ziyaret öncesi Spehar ile bir durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten Akıncı, Kıbrıs sorununa ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Akıncı, şöyle devam etti:

"Bir yandan iki toplum arasındaki güveni arttırmak ve o yönde gelişmeler sağlamak için fikirler oluşturmaya çalışırken, bir yandan da bu güveni sarsacak şekilde cereyan eden olaylar dikkatle izlediğimiz ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardır. Bunlardan en yenisi Larnaka Havaalanı'nda yaşanan, bir otobüs sahibi ve içinde Avrupa'dan gelmiş turistlere yönelik taciz ve saldırı olayıdır. Bunu etraflıca Spehar'a anlattık."

Rum tarafında Kıbrıslı Türklere ait otobüslere saldırılmasının çok hassas bir konu olduğunu ve kendilerini üzdüğünü dile getiren Akıncı, "Bunları (Rum tarafında Kıbrıslı Türklere ait otobüslere saldırı) başta (Nikos) Anastasiadis olmak üzere Rum yetkililere iletmesini ve gerekli önemlerin alınmasını Spehar'dan talep ettik. O da gerekeni yapacağı sözünü verdi." dedi.

- "Rum yönetimi bu saldırılara müsamaha göstermemeli"

Akıncı, Kıbrıs Türkleri'ne ait otobüsün 2008'den beri tüm evraklarının hazır olduğunu ancak sıklıkla Güney Kıbrıs'a geçerken taciz edildiğini ve engellendiğini ifade etti.

Akıncı, Larnaka Havaalanı'nda yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:

"Son olayda da Macaristan'dan gelen Avrupalı turistler, tacize varan bir saldırı olayıyla karşılaşıyor. Bu kesinlikle kabul edilebilecek bir şey değildir. Buna herkesin dikkat etmesi gerekir. Başta Rum yönetiminin bu gibi konular karşısında müsamahakar davranmaması gerekir. Geçmişte bazı ELAM mensuplarının yaptıkları ortadadır ama bu çok daha farklı bir boyut. Bunların bu şekilde olmaması gerekir. Çok daha sakıncalı durumların ortaya çıkmaması için herkesin bu konuda dikkatli olması gerekir."

Rum liderin, BM Genel Sekreterine sıklıkla mektup yazdığını ve mektupların kamuoyuna da yansıdığının altını çizen Akıncı, kendilerinin de yerinde ve gerektiğinde bunu yaptıklarını dile getirdi.

Akıncı, "Ama son zamanlarda içinde bulunduğumuz koşulları değerlendirerek BM Genel Sekreterine doğrudan hitap etme ihtiyacı duyduk ve o anlamda bir mektubu bugün kendi devlet kanallarımız aracılığıyla New York'a ulaştırdık. Bir kopyasını da Spehar'a elden verdik ve onun muhatabı genel sekretere ulaşınca içeriğiyle ilgili kamuoyunu da bilgilendireceğim." ifadesini kullandı.

Bugün yapılan görüşmede bunların dışında konuların ele alındığını da söyleyen Akıncı, bunları yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

- "Akıncı ile çok iyi bir görüşme geçirdik"

Spehar, "Akıncı ile çok iyi bir görüşme geçirdik." ifadelerini kullanarak, bu sabah Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüştüğünü hatırlattı.

Bu ziyaretlerin, gelecek hafta katılacağı BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs ile ilgili toplantısı öncesi bir rutin olduğunu kaydeden Spehar, New York'a gitmeden önce iki liderle de konuşmak istediğini söyledi.

Spehar, "Ayrıca gelecekte yapabileceklerimizi değerlendirmek açısından Akıncı ile Anastasiadis ile konuştuklarımızı da ele alma şansım oldu. Hem Akıncı hem de Anestadias ile birçok konuda konuşma fırsatı elde ettik." diye konuştu.

- Rum kesiminde KKTC'li ticari araca saldırı

Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Havaalanı'ndan KKTC'ye yolcu taşıyan ve Kıbrıslı Türk vatandaşlarına ait ticari araç, 5 Temmuz'da ırkçı saldırıya uğramıştı.



KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Ülkemizde kayıtlı bir nakliyat şirketine ait bir otobüste bulunan şoför ve turistlere saat 18.15'te ırkçı bir saldırıda bulunulmuştur. Bu nakliyatı yapabilmek için gerekli olan tüm belgelere sahip olan bahse konu şirkete ait otobüsün öncelikle arkasına park edilmek suretiyle hareket etmesi engellenmiş ve yolcuların alınmaya başlamasıyla birlikte sözlü ve fiziki bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada otobüse pet su şişesi atılmış ve dikiz aynaları eğilerek güvenli bir yolculuk yapabilmesi engellenmeye çalışılmıştır."

Otobüs havaalanından ayrıldıktan sonra da saldırıların sona ermediğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:



"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi plakalı ticari araçlar, otobüsün yanından çok yakın ve hızlı geçmek ve hatta önünü kesmek suretiyle tacize devam etmiş ve yolcuların can güvenliği riske atılmıştır. Bunun üzerine yolcuların can ve mal güvenliğinden endişe eden otobüs şoförü önceden belirlenen güzergahı değiştirerek en yakın sınır kapısından KKTC'ye geçmiştir. KKTC'de kayıtlı ticari araçların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde artan şekilde benzer saldırılara maruz kaldığı görülmektedir. Yaşananları en şiddetli bir şekilde protesto eder, Rum yetkilileri insan hayatını dahi tehlikeye atmaktan çekinmeyen bu tarz ırkçı saldırılara karşı en kısa zamanda gerekli önlemleri almaya bir kez daha davet ederiz."







