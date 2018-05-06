Cumhurbaşkanı adayına 3. gününde imza şoku!

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamış ve 100 bin imza sınırını geçeceğini söylemişti.

Vecdet Öz, 3 günde ancak 1253 imza toplayabildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERECEK

İmza toplama işlemi ise 9 Mayıs Çarşamba günü saat 17:00 itibariyle sona erecek.

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