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Cumhurbaşkanı adayına 3. gününde imza şoku!

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan ve 100 bin imza için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunan Vecdet Öz'ün kaç imza aldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:44
Cumhurbaşkanı adayına 3. gününde imza şoku!
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:44
  1. Vecdet Öz'ün imza sayısı
  2. Vecdet Öz kaç imza topladı
  3. Vecdet Öz'ün imza sayısı kaç oldu
  4. Vecdet Öz
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  6. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz

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