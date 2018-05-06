Cumhurbaşkanı adayına 3. gününde imza şoku!
24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan ve 100 bin imza için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunan Vecdet Öz'ün kaç imza aldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.06 Mayıs 2018 Pazar 21:44
Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamış ve 100 bin imza sınırını geçeceğini söylemişti.
Vecdet Öz, 3 günde ancak 1253 imza toplayabildi.
ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERECEK
İmza toplama işlemi ise 9 Mayıs Çarşamba günü saat 17:00 itibariyle sona erecek.
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