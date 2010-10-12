Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Karabük’te

Gül, Karabük’teki temasları çerçevesinde ilk olarak Valiliğe geldi. Burada vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Gül, Valiliğe gelişinde TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in babası Abdullah Şahin ile bir süre sohbet etti. Daha sonra Valiliğin merdivenlerinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Gül, Karabük’e daha önce de davet edildiğini ve bugün bu ziyareti gerçekleştirmekten dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Gün içerisinde de vatandaşlarla sık sık bir araya geleceğini ve sorunlarını dinleyeceğini ifade eden Gül, çeşitli konularda da eksiklerin giderilmesi için talimatlar verileceğini bildirdi. Abdullah Gül, daha sonra Valilik makamında Karabük Valisi İzzettin Küçük ile bir araya geldi. Karabük’ün demir çelik hamlesinin başladığı bir il olduğuna işaret eden Gül, demir çelik sanayisinin, kalkınma ve gelişmenin sembolü olduğunu vurguladı. 29 EKİM RESEPSİYONU Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir gazetecinin, “29 Ekim resepsiyonları konusundaki iddialara ilişkin bir yorum yapacak mısınız?” sorusuna, “Görürsünüz orada” karşılığını verdi. Gül, aynı gazetecinin, “MHP ve CHP’nin, yargıdaki tartışmalarla ilgili kendisini göreve çağırdıklarını” hatırlatması üzerine de, “Onlar Ankara’da konuşulacak konular” dedi.