THY- Euroleague
0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Karabük’te

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim resepsiyonu konusundaki iddialarla ilgili, “Görürsünüz orada” dedi.

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Karabük’te

Gül, Karabük’teki temasları çerçevesinde ilk olarak Valiliğe geldi. Burada vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Gül, Valiliğe gelişinde TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in babası Abdullah Şahin ile bir süre sohbet etti. Daha sonra Valiliğin merdivenlerinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Gül, Karabük’e daha önce de davet edildiğini ve bugün bu ziyareti gerçekleştirmekten dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Gün içerisinde de vatandaşlarla sık sık bir araya geleceğini ve sorunlarını dinleyeceğini ifade eden Gül, çeşitli konularda da eksiklerin giderilmesi için talimatlar verileceğini bildirdi. Abdullah Gül, daha sonra Valilik makamında Karabük Valisi İzzettin Küçük ile bir araya geldi. Karabük’ün demir çelik hamlesinin başladığı bir il olduğuna işaret eden Gül, demir çelik sanayisinin, kalkınma ve gelişmenin sembolü olduğunu vurguladı. 29 EKİM RESEPSİYONU Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir gazetecinin, “29 Ekim resepsiyonları konusundaki iddialara ilişkin bir yorum yapacak mısınız?” sorusuna, “Görürsünüz orada” karşılığını verdi. Gül, aynı gazetecinin, “MHP ve CHP’nin, yargıdaki tartışmalarla ilgili kendisini göreve çağırdıklarını” hatırlatması üzerine de, “Onlar Ankara’da konuşulacak konular” dedi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:36
  1. Karabük
  2. Ankara
  3. arşiv haber
  4. yeni akit gazetesi
  5. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Engelli öğrenciler şehirlerini türkü söyleyerek tanıtacak
    1. Engelli öğrenciler şehirlerini türkü..
    2. Dondurucuda beklerler fakat...
    3. "Cumhur İttifakı'na saygılıyız"
    4. Türkiye Maarif Vakfının Tanzanya'daki..
    5. Yabancı yatırımcı borsada yaklaşık 2..
    6. NN Hayat ve Emeklilik yeni genel..
    7. Oh bee.. katkısız matkısız
    8. Basra'daki "sarı yelekliler"..
    9. Doğum sonrası sendromu
    10. Kremlin INF tartışmasında ABD'yi..
    11. Derecik'e "ilçe seçim kurulu" kurulacak
    12. Türkiye'nin en büyüğü! Bir yıl erken..
    13. “Bir garip ölmüş diyeler’’
    14. "Global Türk markaları oluşturulmalı"
    15. Ek yerleştirmeyle 126 bin kişi..
    16. Beyoğlu'ndaki hizmetler "cepte"
    17. Savcı Berk, Avcı’ya 100 bin TL’lik..
    18. Hemşerim, memleket nire?
    19. Avcı mağduru iki orgeneral ifade verdi
    20. Türkiye'den dev hamle! İlk aşamada..
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Fatin Dağıstanlı: AK Parti'nin son seçimi olabilir
    Fatin Dağıstanlı: AK Parti'nin son seçimi olabilir