Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan

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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal31 Mart seçimlerinde tercihini “Cumhur İttifakı”ından yana kullanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım başta olmak üzere Cumhur İttifakı’na desteklerini sunan Özal, seçimlerin tüm ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi. Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayının oldukça donanımlı olduğunu kaydeden Özal, “Sayın Binali Bey çok doğal, dürüst ve sempatik halleriyle gönülleri fethediyor. Bugüne kadar Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı’nda yaptığı hizmetler zaten bilinmektedir. Bu birikim ve tecrübeleriyle İstanbul için çok güzel projeler planladığına ve bunları gerçekleştireceğine eminim” ifadelerini kullandı.