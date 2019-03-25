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"Cumhur İttifakı'nın zaferi Türkiye'nin zaferi olacaktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:- "Cumhur İttifakı'nın zaferi Türkiye'nin zaferi olacaktır. Cumhur İttifakı'nın yürüyüş ve yükselişi Türk milletinin huzurunu, mutluluğunu ve güvenliğini sağlam ve sarsılmaz esaslara bağlayacaktır"- "Kendimize inanırsak başkaları da bize inanır. Tarihimize inanırsak talihimiz açılır. Türkiye'ye inanırsak gücümüze güç katılır. Mukaddesatımızı rehber yaparsak, milletimizin ülkülerini ruhumuzda duyarsak tüm melanet emeller, tüm hain niyetler karşımızda tel tel dağılır"

25 Mart 2019 Pazartesi 15:34
"Cumhur İttifakı'nın zaferi Türkiye'nin zaferi olacaktır"

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın zaferi Türkiye'nin zaferi olacaktır. Cumhur İttifakı'nın yürüyüş ve yükselişi Türk milletinin huzurunu, mutluluğunu ve güvenliğini sağlam ve sarsılmaz esaslara bağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İnanmanın başarmanın yarısı olduğunu belirterek, hiçbir kutlu hedefe sıkıntı çekmeden, yükü omuzlamadan, ter dökmeden, emek vermeden ve dert etmeden ulaşılmadığını, bundan sonra da ulaşılamayacağını" kaydetti.

Başarmanın sırrının hem çok istemek hem de inançla mücadele etmek olduğunu aktaran Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumların önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra ise istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkum olduklarını söylediğini" hatırlattı.

Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerine 7 gün kaldığını, 7 gün sonra milli iradenin sandıkta tecelli edeceğine dikkati çekerek, "7 gün sonra Türkiye'nin ufuk çizgisi netleşecek, milli ümitler yükseldikçe yükselecektir. Tarihin şaşmaz hakikati bir kez daha cumhurun şahlanışını gösterecektir. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisinin bütün teşkilat mensuplarından, bütün dava arkadaşlarımdan, milletimin her güzel ve muhterem insanından ricam kalan süre içinde 7/24 çalışmalara hız vermeleri, milli beka ve parlak gelecek için daha fazla inisiyatif üstlenmeleridir." ifadelerini kullandı.

- "Gün Cumhur İttifakı'nda buluşma günüdür"

Bahçeli, Türkiye'nin tarihsel hakları, milletin tertemiz umutları, şehirlerin bereket ve birliği için 7 gün 24 saat mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Durmak yok, beklemek yok, gecikmek yok, gevşemek yok, geriye düşmek asla yok. İnandık, inşallah kazanacağız. Cumhur İttifakı'nın zaferi Türkiye'nin zaferi olacaktır. Cumhur İttifakı'nın yürüyüş ve yükselişi Türk milletinin huzurunu, mutluluğunu ve güvenliğini sağlam ve sarsılmaz esaslara bağlayacaktır. Kendimize inanırsak başkaları da bize inanır. Tarihimize inanırsak talihimiz açılır. Türkiye'ye inanırsak gücümüze güç katılır. Mukaddesatımızı rehber yaparsak, milletimizin ülkülerini ruhumuzda duyarsak tüm melanet emeller, tüm hain niyetler karşımızda tel tel dağılır. Gün Cumhur İttifakı'nda buluşma günüdür. Zaman Türk milletinin, zemin Türk vatanıdır. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Sağduyunun birlikteliği Cumhur İttifakı, Türkiye ehline emanet. Allah cumhuru mahcup etmesin, milletimizi mağlup duruma düşürmesin, amin."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:34
  1. "Cumhur İttifakı"
  2. MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli
  3. secim2019

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