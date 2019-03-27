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Cumhur İttifakı’nın projeleri arasında en çok bu proje onları sevindirdi

Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın Acemler’in düğümünü çözecek direksiyonel kavşak ve yan yol projesi taşımacılık sektörüne yön veren SERKOOP şoförleri tarafından büyük beğeni kazandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:18
Cumhur İttifakı’nın projeleri arasında en çok bu proje onları sevindirdi

Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın Acemler’in düğümünü çözecek direksiyonel kavşak ve yan yol projesi taşımacılık sektörüne yön veren SERKOOP şoförleri tarafından büyük beğeni kazandı. Servis şoförleri her gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden daha fazla aracın geçtiği Acemler Kavşağı’ndaki düğümün bir an önce çözülmesini isterken, Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın bu meseleyi kısa sürede çözeceğine inandıklarını dile getirdiler.


Bursa’da eğitim-öğretim ve sanayi sektöründe servis taşımacılığı hizmeti veren SERKOOP 750 araçlık filosuyla yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlamakla birlikte gün içinde yaklaşık 35 bin öğrenci ve personelin ulaşımını sağlıyor. Yaşanan trafik sorunlarının içerisinde her gün yaklaşık 12 saat direksiyon sallayan şoförler, yapılacak projeleri de yakından takip ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu’nu sosyal tesislerinde ağırlayan firma yetkilileri ve şoförler, Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın ulaşım projelerinin Bursa’ya nefes aldıracağını söyledi. Salonu dolduranlara seslene Çavuşoğlu, "Kent içi ulaşım ve trafik konusunda Bursa önümüzdeki dönemde 7 milyarlık yatırımda bulunacak. Bunu merkezi hükumetin desteği olmadan gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bizim kent içi ulaşım ve trafik konusunda düğüm noktamız, Acemler kavşağıdır. Acemler kavşağından geçen araç sayısı, İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen araç sayısından yüzde 12 daha fazladır. Bursa’daki tüm yolların kesişme noktası olan Acemler’deki düğümü çözmek için de Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projelerini bir bir açıkladı. Yapmış olduğumuz çalışmayla bütün kamulaştırmaları bitirdik. Direksiyonel kavşak uygulaması ve yan yol çalışması yaparak bu bölgeyi rahatlatmayı düşünüyoruz. Burasını çözdüğümüz zaman kentin iki yakasının bir birine ulaşımı daha rahat olacaktır. Stadyumun arkasındaki Hayran Caddenin duble yola çıkarılması, bölgeye yapılacak bin 500’lük araçlık otopark ile Acemler’in nefes alacak. Yakın doğu çevre yolunun botanik park kısmına viyadükler yapılacak. Çevre yolunun Soğanlı bölgesine her iki yönlü dönüş kolları ile rahatlayacak" dedi.


Yapılacak olan ulaşım projeleriyle 2040 yılına kadar Bursa’nın trafik sorununu 2 yıl içerisinde gündemden kaldıracaklarını belirten Çavuşoğlu, "Yapacağımız bu çalışmalarla bizler Bursa’nın geleceğini planlıyoruz. Ancak bunlar ilçe, büyükşehir, merkezi hükumet iş birliği ile oluşacaktır. Onun için Bursa’nın geleceği için Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar’a destek istiyoruz" şeklinde konuştu.


Cumhur İttifakı’na desteklerinin tam olduğunu belirten vatandaşlar ise, projelerin biran önce bitmesi için sabırsızlandıklarını ve bu projelerin de Bursa’ya çok yakışacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:18
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