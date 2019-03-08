0553 313 94 23

"Cumhur İttifakı'nın özü demokrasidir, haktır, milletin tercihidir"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Cumhur İttifakı'nın özü demokrasidir, haktır, milletin tercihidir ve asla vesayet değildir. Cumhur İttifakı demokrasinin ve milletin sesidir. Öyle de olmaya devam edecektir." dedi.

08 Mart 2019 Cuma 00:05
"Cumhur İttifakı'nın özü demokrasidir, haktır, milletin tercihidir"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Cumhur İttifakı'nın özü demokrasidir, haktır, milletin tercihidir ve asla vesayet değildir. Cumhur İttifakı demokrasinin ve milletin sesidir. Öyle de olmaya devam edecektir." dedi.

Elvan, Memur-Sen tarafından bir düğün salonunda düzenlenen "Tarsus buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, katılımcıların Regaip Kandili'ni ve kadınların da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Seçim süreci yaşandığına işaret eden Elvan, demokrasinin bir kez daha güçleneceğini söyledi.

"Milletimizin rızası ne ise sandıktan o çıkacak." diyen Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak çok önemli süreçten geçiyoruz. Bu süreci çok iyi anlamak, çok iyi değerlendirmek gerekir. Bir taraftan ülkemiz üzerinde yoğun baskı ve ablukaya alma çabalarını, diğer taraftan özellikle 2013 yılından bu yana Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenlerin ülkemizde etkin olmak istediklerini görüyoruz."

Elvan, Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişime kadar birçok zor süreçten bu milletin alnının akıyla çıktığını ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın da darbe girişimi sonrası kurulduğunu söyleyen Elvan, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın özü demokrasidir, haktır, milletin tercihidir ve asla vesayet değildir. Cumhur İttifakı demokrasinin ve milletin sesidir. Öyle de olmaya devam edecektir. Bu süreçte birbirleriyle yan yana gelmesi mümkün olmayan kesimler karşı tarafta birleştiler. Sormak lazım 'niye' diye. Çünkü biri bir uçta diğeri bir uçta. Bunlar nasıl bir araya geldiler? Çok dikkatli olmamız lazım, bu oyunu görmemiz lazım. Bu oyunu göremezsek inanın bu ülkenin bekası, bu ülkenin istiklali ve istikbali için belki de daha karanlık günlerle karşı karşıya kalabiliriz. Onun için hep birlikte devletimize, milletimize, ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıkacağız."

Elvan, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ve MHP'den yeniden aday gösterilen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ile el ele vererek projeleri hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 00:05
  1. Mersin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara yollarında durum
    1. Kara yollarında durum
    2. Osman Urgun TRT Yönetim Kurulu üyesi..
    3. Milli Savunma Bakanlığı: "Iğdır’da yer..
    4. Erkan Durdu kimdir nerelidir? Resmi..
    5. Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye..
    6. Yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu..
    7. Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak..
    8. İstanbul'da patlama: Ortalık savaş..
    9. Esenyurt’ta doğalgaz patlaması
    10. Türkiye'nin gurur haritası düşmanı..
    11. 08.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Alkol alıp yolun ortasında sızınca..
    13. Regaip Kandili coşkusu! Camiler doldu..
    14. Esenyurt’ta bir lokantada patlama..
    15. ABD yönetiminden skandal! Mısır'daki..
    16. Annesini öldüren 16 yaşındaki çocuk..
    17. Trump'a bir şok daha! O isim için 47..
    18. Başkent’te gecekondu yangını
    19. İngiltere'den İran'a karşı "diplomatik..
    20. Kızı ve damadının terk ettiği engelli..
    21. Ankara'da korkutan yangın
    22. Japonlar o evleri inceledi!
    23. Meteoroloji'den sevindiren haber
    24. Venezuela'da 23 eyalet karanlıkta..
    25. İstanbul'da bugün bu yollara dikkat!..
    26. Balıkesir'de kaza... Ölü ve yaralılar..
    27. Suudi Arabistan açıkladı: Büyük..
    28. Muhsin Yazıcıoğlu davasında önemli..
    29. CHP'nin listelerinde dağdan gelen..
    30. Yufkacıya tüfekli ve bıçaklı saldırı:..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Türkiye adım atarsa 'kilit' ülke olur
    Türkiye adım atarsa 'kilit' ülke olur