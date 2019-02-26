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Cumhur İttifakı’nın kadınlarından birlik beraberlik mesajı

Bilecik’te Cumhur İttifakına gönül veren kadınlar yürüyüş yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

26 Şubat 2019 Salı 14:01
Cumhur İttifakı’nın kadınlarından birlik beraberlik mesajı

Bilecik’te Cumhur İttifakına gönül veren kadınlar yürüyüş yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.


AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinden başlayan yürüyüşte Cumhur İttifakına gönül veren kadınlar bir araya gelerek Şeyh Edebali Türbesine kadar yürüdü. Şeyh Edebali Türbesi’nde açıklama yapan AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit, 31 Mart seçimlerinin başlangıç işaretini vermek için burada bulunduklarını ifade etti. Karayiğit, “Takdir edersiniz ki 16 yılı aşkın bir süredir tek başına iktidar olarak başarıyla sandıklardan çıkmış bir teşkilatın mensuplarıyız. Bu seçimlerde özellikle Cumhur İttifakı adayımız Nihat Can’a bütün Bilecik halkımızın desteğini talep etmek üzere gönüllü hanımlarımızla yola çıkmış bulunuyoruz. Sefer bizden, zafer Allah’tan diyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla selametle zaferi kutlayacağımıza inanıyoruz. Ayrıca belirtmek istiyoruz ki bu konuda hanımlarımızın Cumhurbaşkanımıza söz verdiğini her kapıyı çalmak için, her gönle girmek için adayımızın tanıtımını yapmak için ve zafere ulaşmak için gönülden katkı sağlayacağına söz verdiğini biliyorsunuz. Biz de bu sözümüzü Bilecik’in maneviyatını temsil eden ruhunu sembolize eden bu kutsal mekanda hayır dualarla çalışmalara başlamak için başlatmış bulunuyoruz. İnşallah 31 Mart günü bütün gayretimizle verdiğimiz emeklerin en güzel meyvelerini alacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.


Konuşmanın ardından edilen dualarla program son buldu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:01
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