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Cumhur İttifakı’nın gündemi mağdur işçiler

Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Meclis Toplantısı öncesi, AK Parti Adana İl Başkanlığı’nda bir araya gelerek gündem maddeleri hakkında istişarede bulundu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:15
Cumhur İttifakı’nın gündemi mağdur işçiler

Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Meclis Toplantısı öncesi, AK Parti Adana İl Başkanlığı’nda bir araya gelerek gündem maddeleri hakkında istişarede bulundu. AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler ile MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, CHP’li belediyelerin çıkardığı işçileri sahipsiz bırakmayacaklarını, haklarını aradıkları hukuki süreçte işçilerin yanında olacaklarını söyledi.


Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti ve MHP il başkanları başkanlığında 4’üncü kez bir araya geldi. Adana Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesi, AK Parti İl Başkanlığı’nda toplanan meclis üyeleri gündem maddeleri hakkında istişarede bulundu.


“Emekçilere ‘bankamatikçi’ diyorlar”


En önemli gündemin işçi çıkışları olduğunu belirten MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Çıkarılan arkadaşların tamamı çalışan işçiler. Sabah işine giden, akşam işinden evine dönen insanlar ama yapılan toplu çıkışlara kamuoyundan tepkiyi azaltmak için emekçilere ’bankamatikçi’ diyorlar. Mağdur işçi arkadaşlarımıza desteğimiz tam. Çözüm yolu bulmak için hukuki yönden gereken ne ise bu zeminde mücadelemiz devam edecektir” dedi.


AK Parti’den tam destek


AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler de "Çıkışların daha ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Ama çıkarılan bu arkadaşların çok mağdur olduğunu biliyoruz. Çıkışların devam edeceğinden endişeliyiz. İnşallah yanılırız da başka çıkışlar olmaz. Bünyamin Başkanın da söylediği gibi işçi kardeşlerimizin hukuki mücadelelerinde yanlarındayız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:15
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