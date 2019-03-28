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Cumhur İttifakı’nın gönüllü sesi

Balıkesir’de yaşayan emekli Nuri Yüksel, motoruyla sabah saatlerinden itibaren Balıkesir sokaklarında gezerek Cumhur İttifakı için oy topluyor.

28 Mart 2019 Perşembe 16:19
Cumhur İttifakı’nın gönüllü sesi

Balıkesir’de yaşayan emekli Nuri Yüksel, motoruyla sabah saatlerinden itibaren Balıkesir sokaklarında gezerek Cumhur İttifakı için oy topluyor. Yaptığının gönülden geldiğini söyleyen Yüksel, seçime kadar çalışmalarına devam edeceğini belirtti.


Balıkesir’de yaşayan 64 yaşındaki Nuri Yüksel, 31 Mart yerel seçimlerinde desteklediği Cumhur İttifakı için 25 gündür tek başına Balıkesir sokaklarını arşınlıyor. Kendine ait motoruna Cumhur İttifakı’nın bayraklarını asan ve her gün sabah erken saatlerden akşama kadar Balıkesir sokaklarında dolaşarak oy isteyen Yüksel, bu meselenin gönül meselesi olduğunu belirtti. Kimseden herhangi bir destek almadan gönüllü olarak çalıştığını ifade eden Yüksel, “Uyuyanları uyandırıyorum” diyerek seçim yasakları başlayana kadar çalışacağını kaydetti.


Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Yüksel, “Yaklaşık 25 gün önce başladım ben çalışmaya, sürekli sokaklardayım. İnsanlara Cumhur İttifakını anlatıp uyuyanları uyandırıyorum, herkesten oy istiyorum. Vatandaştan şimdiye kadar kötü bir tepki görmedim. Bu işi yapmam için kimseden izin de almadım destek de almadım. Kendi benzinimi kendim alıp Cumhur İttifakı için çalışıyorum. Benimki gönülden gelen bir dava, bu mesele gönül meselesi. Seçim yasakları başlayana kadar çalışmaya devam edeceğim” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:19
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