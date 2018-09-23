AK Partili Mehmet Özhaseki'den yerel seçim açıklaması! 'Cumhur ittifakı'nın büyükşehirlerde devam etmesi lazım'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimler ve Cumhur İttifakı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de, AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün konferans salonunda yapılan toplantıya AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Tamer ile Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Mehmet Özhaseki, ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin, kuruluşundan bu yana girdiği tüm seçimlerde 1'inci parti olduğunu kaydeden Özhaseki, "Biz, Türkiye'nin çimentosuyuz. Biz, deniz kıyısında faaliyet gösterip, diğer illerde ortadan kaybolan bir parti değiliz. Türkiye'nin her yerinde, 7 bölgesinde varız. Bu parti, 17 yıl önce kurulmuş ve ilk seçimde iktidar olmuştur. Genelde ve yerelde vatandaşımız, yetkiyi bize vermiştir. Bu, dünya tarihinde bir ilktir. Bilim adamlarının bunu incelemesi lazım. Bizim başarılı olmamızın nedeni vatandaşlarımızın uyarılarını dikkate almamız ve öz eleştiri yapmamızdır. Vatandaş, bizi, onlar gibi düşündüğümüz için onların içinden çıktığımız için seviyor. Bunların dışında da hizmet ettiğimiz için seviyor. Herkes elini vicdanına koysun. Geçmiş iktidarlarından başarılıyız. Ulaşım, sağlık, enerji ve her alanda önemli işlere imza attık. İktidarımızda 40- 50 yıldır milletin başına bela olan vesayet rejimini ortadan kaldırdık. Ülkenin başında bela olan terör belası yok ettik. Biz, Türkiye'yi bölünmekten kurtardık" diye konuştu.



'DEVLET BEYİN DURUŞ SERGİLEMESİ TAKDİRE ŞAYAN'



Yerel seçimle ilgili de açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Yerel seçimlerde işimiz biraz daha kolay; çünkü biz, gönül ve hizmet belediyeciliği yaptık. İdeolojik belediyecilik yapmadık. Borçlarla aldığımız belediyeleri kalkındırdık. Başka partili belediye başkanlarının yapamadıklarını yaptık. Erciyes gibi Yamula gibi önemli projeleri yaptık. Benzerini yapanlar varsa çıksın, göstersin. 'Bismillah' diye yola çıkana, Allah yardım eder. İşlerimiz bitti mi? Hayır, bitmedi. Belediye başkanlarımız, elinden geleni yapıyor. Eksik olan, eksiklerini giderecek. Başkanlarımız yanında çalıştırdığı çaycısının dahi adını, durumunu bilecek. Seçim sonuçları şimdiden belli. Yine 1'inci parti olacağız. Elimizdeki belediyelerden daha fazlasını alacağız. MHP lideri Devlet Bey'in, Türkiye'nin beka meselesinde duruş sergilemesi takdire şayan. Kurduğumuz 'cumhur ittifakı'nın büyükşehirlerde devam etmesi lazım. Kulaklarımıza bir şeyler geliyor. Bazı ilçeleri PKK'nın uzantısı partiye verip, Büyükşehir'de destek isteyenler var. Bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.