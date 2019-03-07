SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin yarınları için ittifak adımını attığını belirterek, "İşte onun için Cumhur İttifakı'nın çok bereketli olduğunu söylememiz mümkün. Bir oy daha fazla almak için sen, ben demeden gece gündüz çalışmamız gerekiyor ki bu sistem derinleşsin, kökleşsin, gençleşsin, toparlansın." dedi.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı Erenler Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Yavuz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bu ülkede çok canlar yaktığını söyledi.

Pamukova ilçesinde dün ziyaretlerde bulunduğu sırada bir vatandaşın ByLock nedeniyle 1 ay cezaevinde yattığını ancak "mor beyin" çıktığı için tahliye olduğunu söylediğini aktaran Yavuz, "Eyvah dedim sitem geliyor. 'Sizin yüzünüzden 1 ay yattım, artık nasıl size oy veririm, hangi yüzle benden oy istersiniz?' diyecek diye çok korktum. 'Ama kızıma dedim ki, (Kızım Ömer Halisdemir bu ülke için canını verdi, ben 1 ay vermişim çok mu?) Gece gündüz bu bilinçle çalışıyorum.' dedi. Dava ruhunun en güzel örneği gibi geldi bana. Eften püften nedenlerle gemiden inmedi, davayı terk etmedi." diye konuştu.

Yavuz, içinde Anne Oteli'nin de bulunduğu 250 yataklı Doğum Hastanesinin bu yıl kasım ayında hizmete gireceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Hem Cumhurbaşkanımız 1-2 ay önce buraya geldiğinde hem de Sağlık Bakanımız geçen hafta geldiğinde söyledi. Sadece Doğum Hastanesi değil, Doğum Hastanesi 2020'de bitecekti, öne alındı, müteahhitle konuşuldu ve denildi ki, 'Bu yılın sonuna yetiştirelim.' Yetişecek. Sadece bu mu, değil. İnşallah bin yataklı hastane de burada yapılmaya başlanacak. Bütün bunlar emin olun bu sistemin bize getirileri. Çünkü çok hızlı adım atabiliyorsunuz, Türkiye için artık krizsiz, kaossuz süreçler söz konusu oldu ve bunun için de çok daha iyiyiz."

- "Gece gündüz çalışmamız gerekiyor"

MHP ve AK Parti'nin, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın "Başkanlık Sistemi" hayalini gerçekleştirmek için bir araya geldiğine dikkati çeken Yavuz, "Dediler ki, 'Cumhurbaşkanlığı sistemine geçelim ve Türkiye'yi krizli, kaoslu günlerden kurtaralım. Aynı partiler 24 Haziran'da ittifak kurdular ve bu sistemin kökleşmesi, derinleşmesi, daha da kendine gelmesi için birliktelik kararı aldılar." ifadelerini kullandı.

Yavuz, iki partinin 31 Mart yerel seçimlerinde de ülke için bu ittifakı sürdürdüğüne işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ne kadar teşekkür edilse az olduğunu vurguladı.

İki liderin kendileri için değil, Türkiye'nin yarınları için bu adımı attığını dile getiren Yavuz, "İşte onun için Cumhur İttifakı'nın çok bereketli olduğunu söylememiz mümkün. Bir oy daha fazla almak için sen, ben demeden gece gündüz çalışmamız gerekiyor ki bu sistem derinleşsin, kökleşsin, gençleşsin, toparlansın. Birlikte gece gündüz çalışmamız gerekiyor ki, Erenler'deki bu hizmet kervanı yoluna devam etsin, Cumhurbaşkanımız daha fazla güç bulsun." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 3 dönem ilçeye hizmet eden Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'e teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.

Konuşmanın ardından Cumhur İttifakı'nın Erenler meclis üyesi adayları tanıtıldı.