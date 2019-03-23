Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"ne doğru

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile MHP İl Başkanı Birol Gür, yarın yapılacak Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi" öncesinde Yenikapı Etkinlik Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Alana gelen Şenocak ve Gür, hazırlık çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Bayram Şenocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla yapılacak miting için bütün hazırlıkların yarın sabaha kadar tamamlanacağını söyledi.

Meydanda yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşan Şenocak, şöyle konuştu:

"16 metre yüksekliğinde 145 metre genişliğindeki sahnemizi iki led ekranla büyüttük. Alanda bulunan kalabalığa sesimizi ulaştırmak için 18 ses kulesi kuruluyor. Alanda 12 dev ekran kuruluyor. Böylece alanın her yanından sahneyi görmek mümkün. Mitingde 340 teknik personel görev yapacak. Ayrıca temizlik, lojistik ve diğer alanlarda 7 bin civarında kardeşimiz görevli olacak. Alan ve çevresinde de 5 bin civarında polisin görevli olacağını tahmin ediyoruz. Alanda dört ayrı giriş noktasında 130 metal dedektörlü kapı ve 18 bin metre bariyer yaptık."

Vatandaşların sağlık ve diğer tüm ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çalışma yaptıklarını belirten Şenocak, "UMKE ve acil sağlık ekipleri dahil 800 sağlık personeli, 80 ambulans, 2 yoğun bakım ambulansı, 1 obez ambulansı, 1 deniz ambulansı, 1 ambulans helikopter hazır olacak. Alanda tam donanımlı sahra hastanesi kuracağız." dedi.

Engelli, şehit ve gazi yakınları ve yaşlılar için özel alanlar oluşturduklarını dile getiren Şenocak, ulaşım konusunda da İstanbul teşkilatı olarak çalışmaları tamamladıklarını, 39 ilçeden mitinge gelecek vatandaşlar için geliş ve gidiş noktalarında gerekli hazırlıkları yaptıklarını vurguladı.

Şenocak, "Seçim sürecinde yapılan oyunların öyle basit olmadığı, birilerinin kontrolünde dörtlü bir mekanizmanın özellikle Cumhur İttifakı ruhuna zarar verebilmek için elinden geleni yaptığının toplumun tüm fertleri farkında. Yenikapı'da verilecek mesaj, ülkemizin geleceği ile ilgili birçok farklılığı yansıtacak mesaj olarak algılanacaktır diye düşünüyorum."

Meteorolojik verilere göre yarın havanın da güzel olacağını dile getiren Şenocak, vatandaşları mitinge davet etti.

- "İstanbul'u asla teslim etmeyeceğiz"

MHP İl Başkanı Birol Gür ise Yenikapı Etkinlik Alanı'nın Cumhur İttifakı'nın oluşumu ile ilgili anlam ifade ettiğini belirterek, "15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası sokakta oluşturulan birlikteliğin Yenikapı'da ruh bulmasıyla gerçekleşen ittifak, yarın aynı alanda, aynı ruhla coşkulu bir şekilde buluşacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli burada hem İstanbul'a hem Türkiye'ye hem Türk-İslam alemine ve dünyaya önemli mesajlar verecektir. Hemşehrilerimizin de bu mesaja güçlü bir karşılık vererek 31 Mart'a kadar sahada çok daha enerjik olacaklarına inancımı ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

MHP ve AK Parti'nin sahada Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun şekilde çalıştığını dile getiren Gür, 31 Mart sonrası Türkiye ile ilgili farklı hayaller kuranlara karşı da güçlü bir mesaj verileceğini kaydetti.

Beka meselesinin tartışıldığı dönemde 1915 ruhuyla kirli ellere asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Gür, "Türk-İslam medeniyetine uzun yıllar baş şehirlik yapmış İstanbul'da farklı hayallere, farklı düşüncelere Türkiye'yi sevk etmeye çalışanlara, hendeklerin gölgesinde İstanbul'da başarı kazanmaya çalışanlara, payitahtı, İstanbul'u asla teslim etmeyeceğiz. Yarınki miting iki siyasi partinin İstanbul'daki çalışmasının ilk meyvesinin verecektir, ikinci meyvesini de 31 Mart'ta sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.