Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"nin yapılacağı alana geldi.24 Mart 2019 Pazar 14:54
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi için Yenikapı'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile helikopterle Yenikapı Etkinlik Alanı'na geldi.
Burada partililer tarafından karşılanan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la sahneye çıkarak vatandaşları selamladı.
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