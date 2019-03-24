Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'nde 7 bin 300 polis görev alıyor.

Miting alanına ellerinde Türk bayraklarıyla giren vatandaşlar, zaman zaman Cumhur İttifakı'na destek sloganları atıyor. Alanda vatandaşların mitingi daha rahat izleyebilmesi için yapılan çalışmalarda da sona gelindi.

Erdoğan ile Bahçeli'nin vatandaşlarla olabildiğince yakın temas kurabilmesi için 16 metre yüksekliğinde ve 145 metre genişliğindeki sahnenin üstünde yaklaşık 170 metrekarelik LED ekran bulunuyor. Sahne malzemeleri 26 tır ile taşındı. 720 ton malzemenin kullanıldığı sahne, 26 kişilik ekip tarafından 3 forklift, 3 vinç ve 2 jeneratör kullanılarak 6 günde kuruldu.

Sahne üzerindeki görseller 18 kişilik ekip tarafından hazırlandı. Platformdaki giydirmeler için 7 bin 230 metre profil kullanıldı. Sahnede, 5 bin 434 metrekare görsel giydirme yapıldı. Ayrıca sahnenin rüzgardan etkilenme riskini azaltmak için 100 tonun üzerinde su tankları ve metal ağırlık yer aldı. Platformda her biri 1 ton taşıma kapasiteli 40 motor kullanıldı.

Konuşmacıların sesini kalabalığa sorunsuz duyurabilmek için alana vinçlerle 550 bin watt gücünde 18 ses kulesi asıldı. Görüntüler için de 12 dev ekran kuruldu. Alandaki 3 canlı yayın aracıyla miting, 18 kameralı reji tarafından HD kalitesinde naklen yayınlanacak. Alanda enerji ihtiyacı 40 jeneratör ile karşılanıyor.

Şehit yakınları, gaziler, engelliler ve yaşlılar, alandaki protokol ve basın mensupları için oluşturulan tribünün önünde misafir ediliyor. Basın podyumunda, televizyon kanalları için 30 ayrı kabin bulunuyor.

Etkinliği takip edecek davetliler, güvenlik kontrollerinin ardından akıllı kart geçiş sistemini kullanarak alana giriş yapıyorlar.

Alanda, 4 ayrı giriş noktasında 130 metal dedektörlü kapı, 23 x-ray cihazı alanın çevresi ve içinde 3 bin 500 güvenlik bariyeri, 8 bin 800 polis bariyeri kullanıldı. Alan yaklaşık 18 bin metre bariyerle çevrildi. Bariyerler ve giriş kapıları 63 kişi tarafından 2 forklift, 4 tır ve 2 kamyon kullanılarak hazırlandı.

Alanda 340 teknik personelin yanı sıra temizlik ve lojistik gibi alanlarda 7 bin görevli çalışıyor.

Alanda, güvenlik önlemleri için 7 bin 300 polis görev alıyor. UMKE ve Acil Sağlık ekipleri dahil 800 sağlık personeli ile alanda, 80 ambulans, 2 yoğun bakım ambulansı, birer obez ambulansı, deniz ambulansı ve ambulans helikopter hazır bekletiliyor. Kimyasal ve biyolojik vakalar için de bir KBRN ambulansı ve ekibi de alanda görev alıyor. Alanın her noktasına ambulansların ulaşabilmesi için ambulans yolları oluşturuldu.

Öte yandan, alana tam donanımlı sahra hastanesi kuruldu. Ayrıca, 5 itfaiye de alanda görevlendirildi.

Kurulan 2 bin 840 metrekare çadır, kadın-erkek mescit, polis çadırları, sağlık çadırları, lojistik çadırları gibi çeşitli alanlar için değerlendiriliyor.

Bu arada, engelliler tuvaleti dahil alanda 200'ün üzerinde tuvalet, 4 abdesthane yer alıyor.