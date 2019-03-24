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Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin katılacağı "Büyük İstanbul Mitingi" için vatandaşların Yenikapı Meydanı'na girişleri sürüyor

24 Mart 2019 Pazar 11:44
Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi" için vatandaşların alana girişleri devam ediyor.

"Sağduyunun Birlikteliği" sloganıyla düzenlenen buluşma için İstanbul'un farklı ilçelerinden metro, Marmaray, vapur ve otobüslerle yola çıkan vatandaşlar, Yenikapı Meydanı'na gelmeye başladı.

Meydana 16 metre yüksekliğinde 145 metre genişliğindeki sahneye iki led ekran, 18 ses kulesi kuruldu. Alanda 12 dev ekran bulunurken, alan ve çevresinde yaklaşık 5 bin civarında polis görev alıyor.

Alanda dört ayrı giriş noktasında 130 metal dedektörlü kapı ve 18 bin metre bariyer de yer alırken, meydanın farklı yerlerine, vatandaşın istifade etmesi için içme suyu bırakıldı.

Meydanın birçok yerine ise Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dev posterleri asıldı. Sahnede bulunan Erdoğan ve Bahçeli'nin tokalaştığı fotoğraf karelerinin üzerine de "İstanbul ehline emanet" ve "İstanbul bizim için bir aşk hikayesi" yazıldı.

Yerli ve yabancı basın mensupları için tribün oluşturulurken, vatandaşların etkinliği izleyebilmesi için meydanın farklı yerlerine onlarca ses kulesi ve ekran yerleştirildi.

Miting alanında, çadır hastane, sağlık noktası, mescit, mobil tuvalet ve şadırvan ile su dağıtım noktaları yer alıyor.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:44
  1. Büyük İstanbul Mitingi
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  4. Yenikapı Meydanı

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