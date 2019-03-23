ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Yola çıkarken ne dedik? Dört temel taş üzerinde Ankara'yı, Türkiye'yi yükselteceğiz. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Onun üzerine ulaşım, enerji, tarım, dış politika. Bununla yükseleceğiz ve yükselen bir Türkiye var. Niye bizi dünya kıskanıyor? Bundan dolayı. Biz, 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyoruz, onlar çıldırıyor. Evet dünya 5'ten büyüktür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Hipodrum'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, Ankara'yı bir başka sevdiklerini belirterek, Ankaralılara ve Ankara'ya olan sevdalarını icraatlarıyla ispat ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin başkentini hak ettiği konuma getirmek için büyük emek verdiklerini anlatan Erdoğan, "Ulaşımdan sağlığa, tren hatlarından, parklara, bahçelere, yollara kadar Ankara'yı eserlerimizle ilmek ilmek dokuduk. Yatırımlarımızla Ankara'nın güzelliklerini yeniden ortaya çıkardık. Eğitimde, savunma sanayinde Ankara'yı bir başka yaptık." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "17 yıldır iktidardasınız, ne yaptınız?" dediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere AK Parti iktidarı döneminde Ankara'da yapılan hizmetlerin videosunu izletti.

Ankara'da CHP'li belediye döneminden de görüntüler izleten Erdoğan, "Nasıl CHP'nin Ankara'sı? Bay Kemal, işte sizin Ankara'nız bu. Biz, CHP'den işte böyle Ankara devraldık." dedi.

Son 17 yılda Ankara'ya 120 milyar liralık yatırım yapıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farkımız burada. Yola çıkarken ne dedik? Dört temel taş üzerinde Ankara'yı, Türkiye'yi yükselteceğiz. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Onun üzerine ulaşım, enerji, tarım, dış politika. Bununla yükseleceğiz ve yükselen bir Türkiye var. Niye bizi dünya kıskanıyor? Bundan dolayı. Biz, 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyoruz, onlar çıldırıyor. Evet dünya 5'ten büyüktür." ifadelerini kullandı.

Eğitimde, 15 bin 709 adet yeni derslik inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün 21 üniversitemize ev sahipliği yapan Ankara'mıza son 17 yılda 4'ü devlet üniversitesi olmak üzere 12 yeni üniversite kurduk. Yükseköğrenim öğrencileri için 10 bin 501 kişi kapasiteli yurtlar açtık. Bu yıl bin kişi kapasiteli, bir kaç yıla kadar da 12 bin 800 kişi kapasiteli 9 adet yüksek öğrenim yurdu daha açacağız. Ankara'ya yıkılan 19 Mayıs Stadyumu yerine maliyeti yaklaşık 1,5 katrilyon olan 55 bin seyirci kapasiteli stadyumu, bir spor kompleksi olarak yapıyoruz. Bu tesis, haftanın her günü hem bireysel hem takım sporlarının yapılabileceği alanlara sahip, 6 bin araçlık kapalı otoparkı, konferans salonları, kafeteryaları, müzesi, açık spor tesisleri, ofisleri ve kamp eğitim merkezi gibi birimleri olan dev eser olacak. Proje çalışmaları tamamlandı, ihale sürecine girildi. İnşallah en kısa sürede inşaatına başlıyoruz."

Ankapark Wonderland Eurasia'nın açılışının gerçekleştirildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz 31 Mart akşamına kadar ücretsiz. Aldığım rakama göre de şu ana kadar 360 bin kişi ziyaret etti. Biliyorsunuz şehit yakınları için de ücretsiz." dedi.

- Etlik Şehir Hastanesi yıl sonunda hizmete açılacak

Ankara'daki ihtiyaç sahiplerine yapılan desteklere de değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Yaşlılarımıza, şehit yakınlarımıza ve engellilerimize 4,5 katrilyon lira destek verdik. Sağlıkta 36'sı hastane olmak üzere toplamda 141 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Yatak kapasitesi 3 bin 704 olan Bilkent Şehir Hastanemizin açılışını 14 Mart Tıp Bayramı'nda yaptık. Sadece ülkemizin değil Avrupa'nın ve dünyanın en büyük, en modern sağlık tesislerinden biri olan Bilkent Şehir Hastanemizin başkentimize hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi ikincisi de geliyor, Etlik'e de ikincisini yapıyoruz. Burası Ankara, Türkiye'nin başkenti. İnşallah Etlik Şehir Hastanesi'ni de 3 bin 577 yatak kapasitesiyle yıl sonunda hizmete sunuyoruz. Böylece toplamda 7 bin 281 yataklı sağlık tesislerini Ankara'mıza kazandırmış oluyoruz. 200'er yatak kapasiteli Mamak ve Gölbaşı devlet hastanelerini seneye, 480 yataklı Sincan Devlet Hastanesi'ni de iki yıla kadar tamamlıyoruz. 150 yataklı Kahramankazan Devlet Hastanesi'nin de yapımına başladık."

Ankara'da 285 şantiyede toplam 95 bin 506 adet konut projesini hayata geçirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutları teslim ettik, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 18 bin 293 konut ve iş yerinden oluşan bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik. İmar barışıyla 447 bin başkentlinin sıkıntısını çözdük. Ulaştırmada Ankara'ya 534 kilometre yeni bölünmüş yol yaptık, inşası süren Ankara-Niğde Otoyolu'nu önümüzdeki yıl sonu tamamlıyoruz. Toplam maliyeti 4 katrilyon lira olan 18 yol projemizin yapımı devam ediyor. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projemiz için bu yıl adımları atıyoruz, 2022 yılına kadar da tamamlamayı hedefliyoruz. Ankara-Sivrihisar Otoyolu Projemizi ise inşallah 2023 yılında hizmete girecek şekilde planlıyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)