TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Cumhur İttifakı çıktığı zaman muhalif partiler ittifak içinde bulunma mecburiyeti hissetti. Cumhur İttifakının bir ruhu ve hikayesi var. Diğer ittifakın ise ilkeleri ve idealleri yok. Cumhur İttifakı var olduğu için varlar." dedi.

Çerkezköy'dee Cumhur İttifakı seçim ofisinin açılışına katılan Şentop, Cumhur İttifakının bir hikayesi ve ideali olduğunu söyledi.

Şentop yerel seçimlerde aday belirleme sürecinin zor olduğunu ifade ederek, "Yerelde belediye başkan adayları, belde başkanları bin 380 aday belirleniyor. İl genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği derken 22 bin civarı aday belirleniyor. Bunların arasında da tercih yapmak zorunda kalıyoruz. Yıpratıcı ve uzun bir süreç. Nihayetinde tek aday gösteriliyor." diye konuştu.

Kendilerinin, koltuk ve makam sevgisi için bu hareketi gerçekleştirmediğini dile getiren Şentop, 31 Mart gecesi 12-0 iddialarını hayata geçirmiş olacaklarını belirtti.

Şentop, Tekirdağ’da tüm belediyelerin AK belediyecilik ile buluşacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"24 Haziran’ın ardından yine çalışmalarımızı beraber yürütüyoruz. Cumhur İttifakı çıktığı zaman muhalif partiler ittifak içinde bulunma mecburiyeti hissetti. Cumhur İttifakının bir ruhu ve hikayesi var. Diğer ittifakın ise ilkeleri ve idealleri yok. Cumhur İttifakı var olduğu için varlar. İçerisinde HDP’nin de yer aldığı bir ittifak var. Bu milletin 15 Temmuz’da milli iradeye sahip çıkan Cumhur İttifakı, vizyon önüne koyarak yoluna devam ediyor. Bu seçimlerde MHP ile yola çıkıyoruz ve Tekirdağ’ın kaderini değiştireceğiz. Çerkezköy’de de aynı şekilde ittifak ile kutlamalar yapacağız."

- "Venezuela'da tek dertleri hükümeti devirmek"

Dünya tarihinin kırılgan bir kavşaktan geçtiğine dikkati çeken Şentop, "ABD’de yaşananlar 200 yıldır yaşanmayan şeyler. Birçok meseleye baktığımızda yeni bir dünyanın kurulduğunu görüyoruz. Biz Türkiye olarak bu yeni dünyada söz sahibi olan bir ülke konumundayız." ifadesini kullandı.

Şentop, 15 Temmuz’daki darbe girişimini arka planı olduğuna vurgu yaparak, konuşmasını şöyle dürdürdü:

"ABD'nin ekonomik ambargolarıyla Venezuela’da yapılanlar ortada. Trump, Venezuela’da bir meclis başkanını tanıdığını açıklıyor. Tek dertleri hükümeti devirmek. Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervi olan ülkedir. Çok önemli enerji kaynağı olan bu ülkeyi kullanmak istiyorlar."