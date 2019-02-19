Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları Cumhur İttifakı'nın illerde gösterdiği adayların isimleri seçim kurullarına bildirildi- AK Parti ve MHP bazı illerde ayrı ayrı adaylar belirledi

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