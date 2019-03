TOKAT (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AK Partili kardeşlerimizle beraber yürüyoruz. Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele ediyoruz. Ümit ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kardeşlerim bu mücadeleye destek vereceklerdir." dedi.

Bahçeli, partisince Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, mahalli idareler seçimlerine 10 gün kala Tokat'ın huzurunda olduklarını, Tokat'ın ve Türk milletinin iftiharı olan Gazi Osman Paşa'yı ve bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitleri rahmetle, minnetle, hürmetle yad ettiklerini söyledi.

On gün sonra yapılacak seçimin "tarihi" olduğunu ifade eden Bahçeli, Tokatlılara hitaben, sözlerine şöyle devam etti:

"On gün sonra Tokat'ın kaderini, Türkiye'nin geleceğini belirleyeceğiz. Mühürlü kalplere, rehinli vicdanlara, hacizli zihniyetlere Tokat'ın haykırışını duyurmanızı istiyorum. 31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz? 31 Mart'ta Tokat'a sahip çıkacak mısınız? 31 Mart'ta milli bekamızın yaşamasına destek olacak mısınız? 31 Mart gelip çattığında bu defa Milliyetçi Hareket Partisi'ni seçecek misiniz? Tokatlı her zaman kendisine yakışanı yapmıştır. Tokatlı her zaman doğrunun ve hakkaniyetin yanında durmuştur. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine birbirinden değerli adaylarımızla katılacağız. Tokat'ın yükselişi için gövdemizi taşın altına koyacağız. Söz verdik çok çalışacağız. Üretken belediyecilik vizyonumuzla Tokat'ı hak ettiği, layık olduğu muhkem ve muteber seviyelere çıkaracağız. Yapacağız, başaracağız, Tokat'ı bütünüyle bağrımıza basacağız."

- "Biz daha iyisini yapma iddiasındayız"

"Tokat için çalışıp üreten herkesten Allah razı olsun. Yapılanları görmezden gelemeyiz." diyen Bahçeli, "Tersi bir durum bize yakışmaz. Hizmet ve eserleri inkar etmeyiz. Tokat için çarpan yürekleri yok sayamayız ancak biz daha iyisini yapma iddiasındayız. Daha fazlasını hayata geçirme amacındayız. Şimdi sırayı MHP alsın istiyoruz. Hizmet nöbetine önümüzdeki 5 yıl için Milliyetçi Hareket Partisi'nin girmesini arzuluyoruz. Tokat'ın meselelerini biliyoruz. Özlemlerini biliyoruz. Beklentilerinin ziyadesiyle bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

- "Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele ediyoruz"

AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na işaret eden Bahçeli, siyasi yarışta dikkat edecekleri hususlarla ilgili şunları dile getirdi:

"AK Partili kardeşlerimizle siyasi yarışımız, demokratik ve ahlaki ölçülere elbette uygun olacaktır. Üslubumuza dikkat edeceğiz. Siyasi değerlendirmelerimizde hassasiyet ve nezaket göstereceğiz. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Çünkü biz Türkiye'nin parlak geleceğiyiz. Çünkü biz Tokat'ın umuduyuz. Siyasi polemiklerle gemlenmemiş hırslarla ittifakımıza gölge düşüremeyiz. AK Partili kardeşlerimizle beraber yürüyoruz. Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele ediyoruz. Ümit ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kardeşlerim bu mücadeleye destek vereceklerdir. Helalleşmeye hazır olduğumu açıkladığım İP'e oy veren kardeşlerim de bu mücadelemize ortak olacaklardır. Gelin Tokat için seferber olalım. Gelin el ele verip Tokat'ın yanında duralım. Gönül kırmak değil, gönüller yapmaktır maksadımız. Ayırmak değil, birleştirmektir muradımız. Ötekileştirmek değil, her vatandaşımızı övünç madalyası gibi taşımaktır hedefimiz. Biz Türkiye sevdalısıyız. Çağrım birliğe, kardeşliğedir. Çağrım Tokat için tek ses, tek nefes, tek yürek olmak içindir."

- "Bizim kardeşliğimiz alayına diz çöktürecektir"

Rahmetin yanında, tefrikanın karşısında olduklarını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kökeni, yöresi ve mezhebi ne olursa olsun her Tokatlı kardeşimi yüreğimize alacak kadar da hoşgörümüz vardır, sevgimiz vardır, vicdanımız vardır, cesaretimiz vardır, faziletimiz vardır, ahlakımız vardır, muhabbetimiz vardır. Varsın çıkarcılar güç birliği yapsınlar. Varsın, zillete düşenler çıkar birliği kursunlar, bizim inancımız, bizim kardeşliğimiz, bizim duruşumuz, alayına yetecek, alayına diz çöktürecektir. Ayrılıkta gelecek yoktur, bölünmede huzur yoktur, kutuplaşmada umut yoktur. Bir olalım, diri olalım, güçlü olalım, birlikte Tokat olalım."

(Sürecek)