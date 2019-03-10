"Cumhur İttifakı'nı seçerek yolumuza devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Geçtiğimiz dönemlerde çeşitli vesilelerle Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Partiyi yönetimden uzaklaştırmak isteyen güçler, 17-25 Aralık'ta, Gezi Parkı eylemleriyle, 15 Temmuz darbe girişimiyle bunu yapamayanlar şimdi sandıklarda Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir hava oluşturmaya gayret ediyorlar. İnşallah sizlerin kararlılığınızla buna fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe'de vatandaşları selamlayıp AK Parti seçim irtibat noktasını ziyaret eden Kurtulmuş, AK Parti'ye üye olmak isteyenlerin kaydını yaptı, beraberindeki AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü ile vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.

Bir börekçide tezgahın başına geçen Kurtulmuş, ardından MHP ve CHP stantlarını da ziyaret edip buradaki partililerle selamlaştı.

Bervaze Ortadağ Sosyal Tesisleri'ndeki "Ordulu Hemşehriler Buluşması"na katılan Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte yeni bir yönetim modeline geçildiğini, 31 Mart seçimlerinin, yeni modele geçildikten sonra yapılacak ilk seçim olduğunu anlattı.

"Her ne kadar bir yerel seçim olsa da belediye başkanlarını, meclis üyelerini seçecek olsak da bu seçim sonuçları istikametimizi gösterecektir." diyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Yani milletimiz 24 Haziran'da ortaya koyduğu kararlılığı devam ettirip ettirmediğini inşallah bu seçim sonucunda ortaya koyacaktır. Ümit ediyorum ki İstanbul'da, Sancaktepe'de bir çok yerde çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Milletimizin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Yeni Türkiye istikametinde yürüyüşüne devam edeceğine bir kez daha karar verecek, bir kez daha işaret fişeği atacağız. Geçtiğimiz dönemlerde çeşitli vesilelerle Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Partiyi yönetimden uzaklaştırmak isteyen güçler, 17-25 Aralık'ta, Gezi Parkı eylemleriyle, 15 Temmuz darbe girişimiyle bunu yapamayanlar şimdi sandıklarda Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir hava oluşturmaya gayret ediyorlar. İnşallah sizlerin kararlılığınızla buna fırsat vermeyeceğiz. Sandıklarda bir kez daha Erdoğan'ı, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı seçerek yolumuza devam edeceğiz."

Türkiye siyasetinin iki eksenli bir yapıya doğru gittiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bir tarafta AK Parti'nin olduğu bir siyaset tarzı, diğer tarafta CHP'nin öncüsü olduğu bir siyaset tarzı. AK Parti'nin Cumhur İttifakı ile oluşturduğu siyaset ekseni Türkiye'nin geleceği için önemli ve kuvvetli eksen olarak millet tarafından destekleniyor. Karşı taraftaki ittifaka baktığınız zaman, dört parti yan yana gelmiş vaziyette. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet. Bu dört partinin siyaset ve dünya görüşü birbirinden farklı. Bir masanın etrafında oturup, toplasanız, 'buyurun hangi ortak dört kelimeniz var?' deseniz, inanın dört kelime yazamazlar. Bir tane ortak tarafları var; 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Ne olursa olsun' İşte 31 Mart bu anlayışın da oylanacağı bir seçim olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Millet İttifakı'nı oluşturan partilere şeffaflık çağrısı yapan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İttifakınızı açık yapın, bizim ittifakımız açık. 30 büyükşehirde ittifak yapıyoruz. AK Parti ve MHP görünen iki parti ama bu ittifakın çerçevesi belli. Teröre karşı, terör örgütlerine karşı, PKK'ya, FETÖ'ye karşı. Türkiye'nin emperyalist güçlere karşı verdiği mücadelede ortak bir siyaseti yürütüyoruz. Karşı taraftaki ittifakın ne ittifakı olduğu, nereye gitmek istediği, Türkiye için ne yapacağı belli değildir. Birisi Şam'a gidiyor, diğeri Mağrib'e gidiyor. Birisinin 'Hanya' dediği yerde diğeri 'Konya' diyor. Bu ittifaktan Türkiye'ye hayır gelmez. AK Parti karşıtı bu ittifaka dersini 31 Mart'ta sandıklarda her beraber vereceğiz."

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü''ye destek isteyen Kurtulmuş, programın sonunda hemşehrileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.