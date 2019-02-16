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"Cumhur İttifakı'nı milletin bekası için kurduk"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:"Cumhur İttifakı'nı milletin bekası, devletin geleceği için güçlü yarınlar için ve hedeflerimize ulaşmak için devlet, millet olarak kurulduğunu biliyorsunuz değil mi? Karşıda PKK'nın içinde olduğu ittifaka destek verir misiniz?"- "Vatanını milletini sevenler, PKK'lıların, TİKKO'cuların, HDP'lilerin, DHKP-C'lilerin, ne kadar terörist varsa içinde olduğu bir ittifaka bu ülkeyi, şehirleri teslim eder misiniz?'

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:32
"Cumhur İttifakı'nı milletin bekası için kurduk"

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı'nı milletin bekası, devletin geleceği için güçlü yarınlar için ve hedeflerimize ulaşmak için devlet, millet olarak kurulduğunu biliyorsunuz değil mi? Karşıda PKK'nın içinde olduğu ittifaka destek verir misiniz?" dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş ilçesinde yaptırılan Ağullu Otobüs Terminali'nin açılış töreninde, her bölgeye ulaşımın çok önemli olduğunu söyledi.

Bölge yolları için Finike'den Kaş Kalkan'a kadar viyadüklerle, tünellerle yeni yol yapacaklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, Kalkan'dan Elmalı'ya giden yolu da inşa edeceklerini bildirdi.

Batı Antalya'ya verdikleri havaalanı sözünü yerine getireceklerini ifade eden Çavuşoğlu, 5 milyon yolcu kapasiteli havaalanını 2021'de gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Vali Münir Karaloğlu da Kaş'ın batı Antalya'nın incisi, sakin şehir olduğunu belirterek, kentin denizi kirlenmesin, havası bozulmasın arzusunda olduklarını anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise ilçenin özlediği hizmetlerden birinin açılışını yaptıklarını, 2014-2019 yılları arasında Kaş'a en güzel hizmetleri verdiklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak 359 projeyle 70 bin vatandaşa iş sahası açacaklarını aktaran Türel, kimseyi ayırt etmeden herkesi kucaklayarak hizmet ürettiklerini vurguladı.

Eli nasırlı çiftçinin de her zaman yanında olduklarını belirten Menderes Türel, akıllı köy sistemleri kurarak, üreticinin emeğini istismar eden simsarlara izni verilmeyeceğini kaydetti.

- "Türkiye'nin istikrarı bakımından önemli"

Daha sonra yağmur altında AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştiren Mevlüt Çavuşoğlu, Kaş'ta yoğun programları olduğunu dile getirdi.

Kaş için yaptıklarını, devletin yatırımlarını, projelerini paylaşacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Gece gündüz her yerde çalışacağız. İnşallah Cumhur İttifakı olarak burada yola, hizmete devam diyeceğiz.Vatandaşlarımız iki ittifak var. Hangisi Kaş'a hizmet edebilir, hangisinin adayı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm Antalya ile Kaş'a hizmet yapar bunu görüyorlar ve hesabını yapıyorlar. Menderes Türel'den daha iyi hizmet yapabilecek birisini görebiliyor musunuz? Herhangi bir projeyle karşınıza çıkan var mı? Cumhur İttifakı'nı milletin bekası, devletin geleceği için güçlü yarınlar için ve hedeflerimize ulaşmak için devlet, millet olarak kurulduğunu biliyorsunuz değil mi? Karşıda PKK'nın içinde olduğu ittifaka destek verir misiniz? Vatanını, milletini sevenler, PKK'lıların, TİKKO'cuların, HDP'lilerin, DHKP-C'lilerin, ne kadar terörist varsa içinde olduğu bir ittifaka bu ülkeyi, şehirleri teslim eder misiniz?"

Projeleriyle beraber bu seçimin Türkiye'nin geleceği ve istikrarı bakımından önemli olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, seçim günü güzel haberler beklediklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, Ankara'ya güzel haberler göndereceklerini, bunu da tüm dünyanın göreceğini de belirtti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:32
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Kaş
  3. seçim

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