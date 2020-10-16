'Cumhur ittifakı’nı iktidardan düşürmek için yazılan senaryolar ters tepebilir'

Kim ne yazarsa yazsın, ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın, ne filmler çevirirse çevirsin sonuçta Yüce Allah’ın (CC) dediği olacaktır. Kişi yaptığından, yazdığından ve söylediğinden hesaba çekilecektir. Bu mühim uyarıyı yaptıktan sonra, Siyaset mühendislerinin yazdıkları, düşündükleri ve planladıkları senaryoları özetlemeye çalışacağım.



Senaryo: Hayatın içinde yaşanılan, yaşanılmayan veya yaşanılması düşünülen hayâli bir olayı veya olayları sahneye koymadan önce, olayın akışını gösteren yazılı metinlerdir. Ülkemizin siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki ve askeri alanlardaki istikrarın korunması, milletin huzur ve refahı için yazılan milli ve yerli senaryolardan tüm siyasi partilerin faydalanmasında hiçbir mahzur yoktur. Ülkenin kalkınmasını önlemek, milletin barışını çökertmek için, zalimlerin yazdığı ve uygulamaya çalıştığı, içteki iş birlikçilerin kabul ettiği, millilikten ve yerlilikten uzak senaryolara hiçbir parti, kurum, bürokrat, aydın ve aziz milletimiz alet olmamalıdır.



Mesela; ABD’nin başkan adaylarından Jeo Biden, “Erdoğan’a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Türkiye’deki muhalif partileri açıkça desteklemeliyiz.” Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan’a karşıyız.” Almanya’nın eski Ankara Büyükelçisi Erdmann, “ Erdoğan’ın nefesi kesilene kadar Avrupalılar sabırlı ve dikkatli olmalıdır.” Bu ifadeler zalim güçlerin yazdığı ve uygulamak istedikleri senaryolarından sadece bir örnektir.



Ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarını bozmak için bugüne kadar birçok siyasi senaryolar yazıldı ve uygulandı. Bütün bu senaryoları bir makalenin içinde yazmak elbette mümkün değildir. Darbeler, idamlar, siyasi yasaklar, terör olayları, ekonomik krizler ve dış saldırılar, yazılan senaryoların birer ürünüdür.

Önümüzdeki aylarda veya yıllarda, Sayın Erdoğan’ın iktidardan düşürmek için, düşünülerek yazılan, planlanıp uygulanmaya konulmak istenen senaryolardan bazılarını yazmaya gayret edelim.



Millet İttifakı’nda yer alan partiler ve bu ittifakı destekleyenler, kendi partilerinin gösterecekleri adayla cumhurbaşkanlığı seçimini alamayacaklarını düşündüklerinden, millet ittifakını güçlendirmek için, AK Parti’den ayrılıp parti kuranlarla iş birliği yapmak suretiyle seçimlere birlikte girmek.



Meseleyi özetlersek, Cumhur İttifakı’nı iktidardan düşürmek için yazılan senaryolar ters tepebilir. Cumhur İttifakı çok daha güçlü bir şekilde iktidar olabilir. İYİ parti, Cumhur İttifakı’na katılabilir. İYİ Parti bölünürse, ülkücüler MHP’ye, muhafazakâr demokratlar AK Parti’ye yönelebilir veya toptan MHP’ye iltihak edebilirler.

Millet İttifakı seçimleri kazanır, güçlendirilmiş parlamenter sistemine geçilmesi halinde mecburen erken seçime gidileceğinden AK Parti’nin tek başına iktidar olması çok güçlü bir ihtimaldir.



Basit siyasi getirileri için, nefsi bir hırsla Sayın Erdoğan’a muhalefet eden Millet İttifak’ı, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilirler.



Ülkenin siyasi istikrarnı bozmaya yönelik senaryolara sağduyulu milletimiz itibar etmeyeceğinden, Sayın Erdoğan’ı ve AK Parti’yi iktidardan düşürmek isteyenler, istedikleri neticeyi alamayacaklardır. “Karaman’ın koyunu sonra çıkar oyunu misalinde olduğu gibi, siyasetin ahlak ilkelerine uygun olmayan bu gibi senaryolara alnı secdeli millici, milliyetçi, muhafazakâr müslümanların alet olup olmadıklarını önümüzdeki ilk seçimde görmüş olacağız.