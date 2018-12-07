İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlı olduklarını belirterek, "Hele hele bu yerel seçim ülkemiz için ciddi manada, yedi düvelin ülkemize, milletimize saldırdığı bir dönemde büyük önem arz ediyor. Onun için de şu anda teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var. Onlar bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz belki de bu hafta içerisinde biz Sayın Bahçeli ile bir araya inşallah gelebiliriz." dedi.

Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hazreti Ali Camisi çıkışında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Cumhur İttifakı'yla ilgili 'Sıkı tutmalıyız, fırsat vermemeliyiz' dediniz bazılarına, bunu biraz açar mısınız? Sayın Devlet Bahçeli ile görüşmeniz ne zaman öngörülüyor?" soruları üzerine Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın hassasiyetlerinin son seçimlerde tam manasıyla ortaya çıktığını söyledi.

Erdoğan, birbirlerine karşı dayanışmaları, geleceğe olan yürüyüşte hassasiyetleri bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunu da tabii kıskanan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların içerisinde her an değişik birçok şeyler olabilir. Bunun başında anamuhalefet var. Bunun yanında dağdaki terör örgütünü yanını alanlar var. Bütün bunları herhalde anlamamak için sebep yok. Çok açık, net her şey ortada. Biz tabii bu Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlıyız. Hele hele bu yerel seçim ülkemiz için ciddi manada, yedi düvelin ülkemize, milletimize saldırdığı bir dönemde büyük önem arz ediyor. Onun için de şu anda teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var. Onlar bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz belki de bu hafta içerisinde biz Sayın Bahçeli ile bir araya inşallah gelebiliriz, kendilerinin de şartları, durumu el vermesi halinde. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiririz. Ama önümüzde tabii ayrıca zaman var. Çünkü burada Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi önem arz ediyor. Bizim kendi takvimimiz de kendimize göre önem arz ediyor. Bu şekilde kendileriyle görüşeceğiz."

Erdoğan, şu ana kadar 74 belediye başkanı adayını açıkladıklarını, kalanları da ittifakın yaptığı çalışmaya göre açıklayacaklarını söyledi.

- Askerlik süresiyle ilgili toplantı

Basın mensuplarının, dün Milli Savunma Bakanlığı'nda askerlik süresiyle ilgili toplantıya ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, "Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Şu anda bu işin birinci derecede sorumlusu Milli Savunma Bakanımız, bunun yanında Silahlı Kuvvetlerimiz, başta Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlarımız olmak üzere onlar çalışmayı yapacaklar. Çalışmayı yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir, bunu söyleyeceğiz ve ona göre adım atacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ABD Kongresi'ne gittiği yönünde bazı haberlerin bulunduğu, bunun doğru olup olmadığı"na ilişkin soruyu da "Latin Amerika seyahatinden sonra tabii MİT Başkanımız oradan Kanada'ya ayrıldı ama Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Çünkü her an oraları da bilgilendirme arzusundayız. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını son olarak, bundan haberdar değilim ama Kanada seyahatinden haberdarım." şeklinde yanıtladı.

- Rusya ile Gürcistan arasındaki kriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "Rusya ile Gürcistan arasındaki krizde Türkiye'nin ara bulucu olduğu söyleniyor. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi'nin, Ukrayna askerlerinin serbest bırakılması noktasında Türkiye'den destek beklediği söyleniyor." diyerek bu konuyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine şunları kaydetti:



"Bu konuda taraflardan aldığım bilgiler oldu. Sayın Putin'le o süreç içerisinde önce bir telefon görüşmem oldu, daha sonra Arjantin'de heyetler arası bir görüşme yaptık. Tabii yine telefonla Sayın Proşenko'yla bir görüşmem oldu. Onun da bu söylediğiniz taleplerini kendisi bana iletti ve ben de bu talepleri Sayın Putin'e ifade ettim. Kendisinden ricada bulundum. Tabii onlar da gelişmelere göre temenni ederim ki olumlu bir yaklaşım içerisinde bulunsunlar. Şimdi tabii bu gemide alınanlar, bunlarla ilgili öyle zannediyorum ki şu anda bir sorgulama süreçleri vardır. Bu sorgulama sürecinden sonra onlar da kararlarını vereceklerdir. Biz tabii bu işlerde ancak ricacı olabiliriz daha da ileri gidemeyiz."

Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yla ilgili olumlu gelişmelerin yaşandığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Onda olumlu gelişmeler var. Temenni ediyorum, beklentilerimizin neticesini alırız." diye konuştu.



