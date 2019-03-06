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Cumhur İttifakı’ndan Ünye’de gövde gösterisi

Ordu’nun Ünye ilçesinde Cumhur İttifakı AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı yapıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:36
Cumhur İttifakı’ndan Ünye’de gövde gösterisi

Ordu’nun Ünye ilçesinde Cumhur İttifakı AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı yapıldı.

 

Cumhur İttifakı kapsamında SKM açılışı öncesi mitingde bulunan AK Parti Ordu Milletvekilleri Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler vatandaşları selamladı.



“Ünyeliler sandıkta gereken cevabı verecektir”

 

Mitingde ilk olarak konuşan AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı, "Bugün Ünye’de 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’na sahip çıkmanızı istiyorum. Gerek şahsımı ve gerek partimizin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler’i sandıklarda zafere ulaştırmak için el birliği ile çalışacağız" dedi.



“Türkiye’de beka sorunu yok diyenler FETÖ zihniyetidir”

 

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Liderimiz Devlet Bahçeli’nin açıkça ifade ettiği gibi ‘vatanımızı ve milletimizi parçalamak isteyen yurt dışından emir alıp ülkemizde kaos oluşturmak isteyenlere karşı bütün Türk milliyetçisi ve Milliyetçi Hareket Partisi arkadaşlarıma emrediyorum. 31 Mart seçimlerinde AK Parti hükümetinin ve devletin yanındayız’ dedi. Bizler birlikten bahsettikçe birileri rahatsız oluyor. Türkiye’de beka sorunu yok diyen ancak Pelsilvanya’daki ancak FETÖ’cü zihniyetidir. Elinde ülkücü kanı olanlarla bir arada olmaktansa AK Parti ile bir olmak onurdur, şereftir bizim için. Türkiye 31 Mart’ta beka için milli karar, Cumhur için istikrar’ diyecek. Cumhur İttifakı’nın yüzde 50’nin üzerinde oy alarak inanıyoruz. Aranıza girmek isteyen, fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeyin" ifadelerini kullandı.



Güler’den yeni dönemde Ünye’ye hizmet sözü

 

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, “Buraya ben demeye gelmedim, sen demeye gelmedim, ben yok, sen yok siz varsınız. Ünyeliler var. Gönül belediyeciliği budur. Ünye’ye çok hizmetler yapacağız. Önce doğalgazı getirdik. Aslında 10 yıl önce gelmişti ama bazı aksaklıklar sebebiyle size geç ulaştırıldı. Ünye’nin içme suyunu getirdik. Çalışmalarımız saymakla bitmez. Şimdi yeni dönemde limanı daha çok büyüteceğiz. Konteyner limanı haline getireceğiz. Ünye yeni dönemde bir liman merkezi olacak. Ünye Organize Sanayi Bölgesi’nin kamulaştırma parasını çıkardık. Orada çok güzel ürün ve üretimler gerçekleşecek. Orada üretilen ürünler konteyner limanı ile dünyaya ihraç edilecek. Ünye, Karadeniz’in bir incisidir" şeklinde konuştu.

 

Konuşmaların ardından SKM’nin açılışı yapıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:36
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