0553 313 94 23

Cumhur İttifakı’ndan Osmanlı Mahallesi’nde Gövde Gösterisi

Cumhur İttifakı milletvekilleri ile Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:44
Cumhur İttifakı’ndan Osmanlı Mahallesi’nde Gövde Gösterisi

Cumhur İttifakı milletvekilleri ile Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’nin Osmanlı Mahallesi’nde vatandaşlarla kucaklaştı.


31 Mart seçimleri için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Özdemir, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, ittifakın kadın ve gençlik kolları, yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyesi adayları, Osmanlı Mahallesi’nde gönülden gönle köprü kurdu. Vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunuşuyla başladı.


Burada konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, yerel seçimlerin sadece yerel seçim olmadığının altını çizerek, “31 Mart seçimlerinde yalnızca çalışmalarıyla kendisiyle iftihar ettiğimiz Mustafa Palancıoğlu başkanımızı seçmemiş oluyoruz. Aynı şekilde Memduh Büyükkılıç başkanımızı da seçmemiş oluyoruz. Türkiye ile hesabı olan birtakım unsurlar 31 Mart’ı bekliyorlar. Bu yüzden birlik ve beraberlik içinde olmalıyız.” diye konuştu.


MHP Milletvekili İsmail Özdemir ise, AK Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın gerekçelerini anlatarak, “Ülke olarak karşı karşıya kaldığımız tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek üzere, bir araya gelmemizin Türkiye açısından muazzam kazanımları oldu. Türkiye yeniden iç siyasi tartışmalarla oyalansın istemiyoruz. Artık tarihin ve Cenabı Allah’ın bize yüklediği, Hakk uğruna sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için Cumhur İttifakının başarısını sürdürmek istiyoruz. Bu nedenle 31 Mart’ı el ele vererek, Türkiye’nin yeni şahlanışının miladı haline getirelim.” dedi.


Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu da, ülke meselelerinin ilk temas noktasının belediyeler olduğunu ifade ederek, “Bin 398 üyesi olan Türkiye Belediye Birliğinde örnek uygulama yapan tek pilot belediye olduk. İnşallah Melikgazi’de de bunu yapacağız.” ifadelerini kullandı.


Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’de yapacakları çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Asfalt, kaldırım, yol, park, okul, sağlık ocağı gibi birçok konuda Kayseri modeli belediyecilik Türkiye’ye örnek oldu. Bu seviyeden geri dönüş yok. Bunların yanı sıra toplumun temel yapı taşı aile ve aile içinde geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için örnek çalışmaları hayata geçireceğiz. Bütün projelerimiz aileye, gençliğe, esnafa, sanayiciye dokunan, istihdamla, eğitimle, sporla, engellilerimizle ilgili olacak. Türkiye’ye örnek olacağız.”


Konuşmaların ardından mahalle sakinlerinin görüş, istek ve talepleri dinlenirken, fotoğraf çekinme istekleri geri çevrilmedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:44
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yozgat'ta varil içerisinde ceset bulunması
    1. Yozgat'ta varil içerisinde ceset..
    2. İlkokul öğrencisinin Cumhurbaşkanı..
    3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    4. Hentbol: Toplu sonuç
    5. Kılıçdaroğlu, Artvinliler’e en büyük..
    6. Roberto Soldado'dan Valencia açıklaması
    7. Gareth Bale: Loris Karius'a Üzülmedim
    8. Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır..
    9. Sepet ters döndü, FEDAŞ çalışanları 6..
    10. AK Partili Taşkesenlioğlu: “Söz konusu..
    11. Siirt’te tarım aracı devrildi: 1 yaralı
    12. Sivas'ta su kuyusuna düşen 2 çocuk öldü
    13. Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi
    14. Cumhur İttifakı’ndan Osmanlı..
    15. Bakan Ersoy: "Birkaç dokunuşla Isparta..
    16. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
    17. "Antalya'da turizmi 12 aya yaymaya..
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    19. Futbol: Hazırlık maçı
    20. Kavak doğalgaza kavuşuyor
    21. Hakkari'de faciadan dönüldü! Saldırıyı..
    22. Hikmet Karaman: “Sivasspor maçına..
    23. STK’lardan Cumhur İttifakına destek..
    24. Bursaspor’un borcu 492 milyon
    25. E-5 Edirne istikameti Okmeydanı..
    26. 1300 kişilik dev seyahat gemisi,..
    27. Basketbolda maçın ardından
    28. "Türkiye'nin Otomobili'nin GSMH'ye..
    29. Bursaspor Mali Genel Kurulunda kavga..
    30. Başkan Ergün Demirci’de yüzlerce..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok