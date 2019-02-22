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Cumhur İttifakı’ndan Osmangazi’de güç birliği

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı olarak büyük bir zafere imza atacaklarını belirterek, “Bu gönül birlikteliği sonuna kadar devam edecek” dedi.

22 Şubat 2019 Cuma 14:20
Cumhur İttifakı’ndan Osmangazi’de güç birliği

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı olarak büyük bir zafere imza atacaklarını belirterek, “Bu gönül birlikteliği sonuna kadar devam edecek” dedi.


Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Mustafa Dündar, Bursa Ülküm Eğitim Vakfı’nda ülkücü hareketin kanaat önderleriyle bir araya geldi. Ülküm Eğitim Kooperatifi ile ÜLKEV yöneticileri tarafından düzenlenen etkinliğe konuk olan Dündar, ÜLKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Tevfik Topçu ve MHP’lilerin büyük ilgisiyle karşılandı. Dündar, seçim çalışmaları hakkında vakıf yönetici ve üyelerine bilgiler verirken, desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mimarı olan Cumhur İttifakı’nın 31 Mart Yerel Seçimleri’nde de büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dündar, bu güç birliğinin yeni bir zaferle sonuçlanacağını kaydetti. Türkiye’nin hızla büyüyen bir ülke olması nedeniyle dış güçlerin hedefinde olduğunu ifade eden Dündar, “Ülkemizin her anlamda gelişimi ve değişimi dünyanın gözüne batıyor. Özellikle Cumhurbaşkanımız’ın dış güçlere karşı cesur ve mert tavırları, birçok kesimi rahatsız etti. Eskiden beri uluslararası güçler deriz, bu güçler karşımıza 15 Temmuz işgal girişiminde çıktı. Milletçe dik durduk ve çok şükür bayrağımız ayakta kaldı. Vatansever sağduyulu insanımız bir araya geldi. Artık daha da güçleniyoruz” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğinde Cumhur İttifakı’nın ortaya çıktığını belirten Dündar, “Bu gönül birlikteliğini sonuna kadar sürdüreceğiz. Algı operasyonlarını birlik içerisinde aşacağız. Liderlerimizin talimatları doğrultusunda hep birlikte çalışacağız. Çünkü, bu birliktelik bir çıkar birlikteliği değil. Bu birliktelik, pazara kadar değil, mezara kadar. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte zafere taşıyacağız. İnşallah, 31 Mart’ta hep birlikte Osmangazi’nin burçlarına bayrağı dikeceğiz” diye konuştu.


Osmangazi Belediyesi olarak parti ayırımı yapmadan herkese hizmet götürdüklerini anlatan Dündar, “Biz, herkesin derdiyle dertlendik, ihtiyaçlarına cevap verdik. Kimseye, hangi partiye oy verdin, nereden geldin demedik. Dolayısıyla herkesten destek alacağımıza eminim” açıklamasını yaptı.



Osmangazi yaptı Bursa kazandı


Ülküm Eğitim Vakfı’nın çalışmalarından da övgüyle bahseden Dündar, gençlere yönelik eğitim projelerinde her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Osmangazi’de 10 yılda hayata geçirilen projeleri anlatan Dündar, kazandıkları eserlerin Bursa’ya değer kattığını ifade etti. Yunuseli ve Hamitler bölgesinde yeni bir şehir inşa ettiklerini belirten Dündar, “Şehrimiz eski ve tarihi olduğu için yeni yerlerin ön plana çıkması gerekiyor. Dünden bugüne orada yeni bir şehir inşa ettik. Hamitler, Güneştepe ve Yunuseli’nde 37 binin üzerinde daireye oturma izni verdik. Böylece alt yapısıyla, parklarıyla, caddeleriyle ve spor tesisleriyle birlikte 140 bin kişilik şehir inşa ettik. Yine aynı şekilde Demirtaş bölgesi baraja kadar dayanan yapısıyla 19 bin olan nüfusu, 2019 yılıyla birlikte 85 bine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda planlı bir şehir ortaya çıktı. Yeni dönemde de inşallah, tarihi mirası korurken, modern şehri inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.


Hizmetleri gerçekleştirirken belediyenin şeffaf yönetimine ve kaynaklarının verimli kullanılması önem verdiklerinin altını çizen Dündar, “Bu kaynakları biz çarçur edip heba edersek yararlı hiçbir iş olmaz. Osmangazi olarak Türkiye’de bütçesi ve yönetimi güçlü olan bir belediyeyiz. Osmangazi Meydanı Projemiz için 145 milyon lira kamulaştırmaya para harcadık. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursa’yı Türkiye’nin dışına taşıyan bir proje oldu. Tabi bizim yapmış olduğumuz bu çalışmalarla, Bursa kazandı” şeklinde konuştu.



Topçu: “Dündar’ın yanındayız”


Etkinlikte konuşan Ülküm Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Tevfik Topçu da, Dündar’a öncelikle Osmangazi’deki bir caddeye merhum Alparslan Türkeş’in adının verilmesinden dolayı teşekkür etti. 31 Mart seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu vurgulayan Topçu, “Ülkemizin son yıllarda yaşadığı saldırılar ortada. Bu yüzden adına beka dedik. Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla beraber ortaya çıkan bir Cumhur İttifakı’na sahibiz. Bunu sonuna kadar müdafaa etmek ve başarılı kılmak için hepimiz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başkanımız Mustafa Dündar’ın da her zaman yanındayız, destekçisiyiz. Ülkücü hareket olarak sadece oy vermeyeceğiz, oy da isteyeceğiz. Hep birlikte Cumhur İttifakı adaylarımızı zafere ulaştıracağız” dedi.


ÜLKEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın da, Başkan Dündar’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek yağlı boya tablosu ve plaket hediye etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:20
  1. doğa

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