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Cumhur İttifakı’ndan Hacılar’da birlik mesajı

Hacılar Ülkü Ocakları, tadilat ve düzenlemelerin ardından yeniden hizmete açıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 10:10
Cumhur İttifakı’ndan Hacılar’da birlik mesajı

Hacılar Ülkü Ocakları, tadilat ve düzenlemelerin ardından yeniden hizmete açıldı. Açılış nedeniyle bir araya gelen Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatları Cumhur İttifakı çatısı altında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Açılışa Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak katıldı.


Hacılar Ülkü Ocakları’nın açılışı dolayısıyla Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP İlçe Başkanı Mustafa Ildız, Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ömür Patat, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Ali Tuğrul ile Ak Parti ve MHP teşkilatları katıldı.


ÇOLAK; “KARŞIMIZDA HANGİ ZİLLET İTTİFAKI OLURSA OLSUN EZER GEÇERİZ”


Ülkücü gençliğinin Cumhur İttifakına tam destek verdiğine vurgu yapan ve kararlı olduklarının altını çizen Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, toplantıda yaptığı konuşmada, “Kararımız net. Bir kere liderimize söz verdik. Bir kere liderlerimiz bu konuda vatan ve millet için bir araya geldi. Karşımızda hangi zillet ittifakı olursa olsun ezer geçeriz. Fatihin İstanbul’u fethettiği gibi inşallah. Bu milleti hep birlikte bir araya toplayarak ayrıştırmadan, bölmeden, yıpratmadan, parçalamadan hizmet edeceğiz. Bizim işimiz Türk gençliğine hizmet etmek. Gençleri yetiştirmek. Sizlerin işleri de bizlerin büyükleri, ağabeyleri olarak vatana hizmet etmek, belediyecilik yapmak. Allah razı olsun. Bizler yanınızdayız, sizleri seviyoruz.” şeklinde konuştu.


ÖZDOĞAN;”CUMHUR İTTİFAKI PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR”


Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan ise yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli liderlerimizin hangi amaçla Cumhur İttifakını kurduklarını ve Volkan Başkanımın dediği gibi bu işin pazara kadar değil mezara kadar olduğunun bilinciyle her zaman çalışacağız. Hiç durmadan çalışacağız. Ülkü Ocakları gençler için güzel işler yapıyor, sağ olsunlar. Bizde yerel siyasetçiler olarak gençlerin hem fiziki ihtiyaçlarını hem de manevi ihtiyaçlarını belediyeler olarak, yerel yöneticiler olarak inşallah en ince ayrıntısına kadar düşünüp hep birlikte el ele gönül gönüle çalışacağız. İnşallah önümüzdeki imtihandan da Rabbim nasip edecek, zafer ile ayrılacağız. İnşallah bu birlikteliğimiz bu beraberliğimiz sonsuza kadarda devam edecek. Ezanımız dinmeyecek, bayrağımız inmeyecek, vatanımız her zaman baki kalacak. Allah razı olsun sizlerden değerli destekleriniz içinde, ilçemize geldiğiniz içinde bu güzel mekânın açılışında bulunduğunuz içinde çok teşekkür ediyoruz.” dedi.


Konuşmaların ardından açılış programı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:10
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