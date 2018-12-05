THY- Euroleague
0553 313 94 23

"Cumhur İttifakı'na saygılıyız"

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz:- "Yerel seçimlerde Ankara, İzmir, İstanbul dışında bütün il ve ilçelerde adaylarımızı göstereceğiz. Cumhur İttifakı'na saygılıyız ve devamından yanayız"

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:56
"Cumhur İttifakı'na saygılıyız"

TBMM (AA) - MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, yerel seçimlerde Ankara, İzmir, İstanbul dışında bütün il ve ilçelerde adaylarını göstereceklerini belirterek, "Cumhur İttifakı'na saygılıyız ve devamından yanayız. MHP Genel Başkanından ilçelerine kadar herkes, bu işin dimdik arkasında. " dedi.

Arkaz, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ın milli kurtuluş mücadelesinin, bağımsızlığın başladığı kent olduğunu belirterek, "Sivas Kongresi sadece Sivas'ı değil, tüm coğrafyayı, Türkiye'yi ilgilendiren bir kongredir." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet, tarih ve kültür kenti Sivas'ın, daha sonra üvey evlat haline geldiğini, Anadolu'nun en çok göç veren illerinden biri olduğunu, Sivas'ta 650 bin kişi yaşamasına rağmen bu nüfusun üç katının İstanbul'da bulunduğunu aktaran Arkaz, "Sivas aynı zamanda tarım ve hayvancılığın memleketidir." diye konuştu.

Arkaz, "Sivas'ta 15-20 yıldır köylüler de şehre gitmiş, köyde kimse yok. Köy terk edilince hayvancılık bitmiş, tarlalar ekilmiyor. Anadolu'nun göçünü durdurmak zorundayız. İstanbul'da 20 milyon kişi, Marmara Bölgesi'nde 30-35 milyon kişi yaşıyor. Marmara Bölgesi artık kaldırmıyor. Ne su ne oksijen ne ağaç kaldı. Her tarafı betonlaştırdık." değerlendirmesini yaptı.

Yerel seçimlerde ittifak çalışmasına yönelik bir soru üzerine Arkaz, Ankara, İzmir ve İstanbul dışında bütün il ve ilçelerde adaylarını göstereceklerini bildirdi.

Arkaz, Cumhur İttifakı'na saygılı ve devamından yana olduklarını vurgulayarak, "MHP Genel Başkanı'ndan ilçelerine kadar herkes, bu işin dimdik arkasında. Bu seçimlerde ciddi çalışma yapacağız. MHP kendisine yakışır şekilde oylarını alacak, iddialı olduğu yerlerde belediyeleri alacak." diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:56
  1. Basın Toplantısı
  2. Hayati Arkaz
  3. ittifak
  4. Sivas
  5. TBMM

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu festival liselileri icat çıkarmaya teşvik edecek
    1. Bu festival liselileri icat çıkarmaya..
    2. Sarallar'a büyük operasyon! Çok sayıda..
    3. Berlin Duvarı'nda evim var! Hey gidi..
    4. Tahran yılda 25 santimetre çöküyor
    5. GÜNCELLEME - Bıçaklı soygun zanlısı..
    6. Moody's'ten kritik açıklama!
    7. A Milli Basketbol Takımı'nda Dünya..
    8. Elektrikli araçlar Almanya’da 114 bin..
    9. Suriye'de 554 "yaşam merkezi" bombalandı
    10. AK Parti Sultanbeyli belediye başkan..
    11. Adana'da dolmuşta korkunç ölüm! Bir..
    12. Keskin nişancıdan "Amacım öldürmek..
    13. Aşağılık kompleksi nedir?
    14. KPSS sanığı asker eşlerine istenen..
    15. Ümraniye AK Parti belediye başkan..
    16. İBB'nin arazisi 550 milyon liraya..
    17. Yılın futbolcusu ödülünü hiç..
    18. İran'da işçi eylemi devam ediyor
    19. İstanbul'da yola akan kırmızı sıvı..
    20. Küresel ölçekte bankalar istikrarını..
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor