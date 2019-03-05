ISPARTA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İster öbürüne, ister buna oy veren herkes, bu ülkenin şerefli bir vatandaşıdır. Bugün Cumhur İttifakı'na oy veren her bir kardeşim, benim kardeşimdir." dedi.

Akşener, çeşitli programlara katılmak için geldiği Isparta'da, Yalvaç ilçesini ziyaret etti.

İlçe meydanında halka hitap eden Akşener, gençlere "Mutlaka sandığa gidin ki işsizlikten kurtulabilesiniz. Bu gidişe 'dur' demek için yerel seçimler bir fırsat." diye seslendi.

Akşener'e keçeden yapılmış, üzerinde İYİ Parti logosu bulunan tablo ve deriden yapılmış çanta hediye edildi.

Ardından Gelendost ilçesine geçen Akşener, ilçe meydanındaki konuşmasında, yerel seçimlerin vatandaşlar için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Akşener, "Aranızda elbette bu ittifaka oy veren vardır, adına Cumhur İttifakı denilen. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin ittifakına oy veren elbette vardır. İster öbürüne, ister buna oy veren herkes, bu ülkenin şerefli bir vatandaşıdır. Bugün Cumhur İttifakı'na oy veren her bir kardeşim, benim kardeşimdir. Siyasi olarak farklı tutumlar alabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Isparta'nın demokrasinin kalesi olduğunu söyleyen Akşener, şöyle devam etti:

"Karşınızda Doğru Yol şapkası olan, Milliyetçi Hareket Partisi şapkası olan ve İYİ Parti’nin genel başkanı olarak birisi duruyor. 25 yıldır aktif politika yapıyorum. Bu arkadaşları tanıyorum. Şu kulağı çektiğiniz takdirde, burada söylüyorum, Gelendost'ta gelenin de gidenin de haddi hesabı olmayacak. İnsan ağırlamaktan canınız çıkacak. Onun için bu bir fırsat. Adayların lütfen hizmetlerini, projelerini yarıştırın. Adayların içerisinde size en iyi hizmeti verebilecek, kabiliyetlerine bakın."

- "Unutursan gözlüğünü kırarım"

Konuşması sırasında İYİ Parti Isparta Belediye adayı Gökmen Gökmenoğlu'nu yanına çağıran Akşener, Gökmenoğlu’na "Bu ilçeyi unutmayacaksın değil mi? Unutursan gözlüğünü kırarım." dedi.

Konuşması esnasında yanına gelen bir CHP'li ilçe başkanın "CHP'nin desteğiyle alacağız." sözüne Akşener, "Millet İttifakı'nı gagalıyorlar ya başkanım. Gökmen'e de oy vereceksiniz. Sadece Gelendost'ta değil. İstanbul'u, Ankara'yı, Isparta'yı alıyoruz. 'Gelendost'u da alıyoruz' diyorsun. Buraya bir şahit tuttum. Seni de şahit tutuyorum. Şefika'ya (İYİ Parti Gelendost İlçe Belediye Başkan adayının küçük kızı) partiyi taşlatırım." karşılığını verdi.

- "1 Nisan günü birbirinizin yüzüne bakacaksınız"

Akşener, buradan Eğirdir ilçesine geçti. Esnaf ziyareti yapan Akşener, vatandaşlarla sohbet edip, ikram edilen çayı içti.



Vatandaşların isteği üzere sokakta bir konuşma yapan Akşener, partililere birbirlerini incitecek söz söylememelerini tavsiye etti.

Belediye seçimlerinin "kim daha iyi hizmet eder" yarışı olması gerektiğini dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"1 Nisan günü birbirinizin yüzüne bakacaksınız, birbirinizle dostluğunuz arkadaşlığınız devam edecek. Ama elbette bugün Tuba Karaca Başkan'a oy istemek için buradayız. Ben bu kıza kefilim, Eğirdir'in kaynaklarını doğru kullanacağına eminim. Yandaşları kayırmayacağına eminim, bu yönde bu kıza kefilim. Doğru işler, doğru projeler yapacağına eminim. Liyakate dikkat edeceğine eminim. İster Cumhur İttifakı'na ister Millet İttifakı'na isterse başka bir siyasi partinin adayına oy verin. Oy veren herkes bizim kardeşimizdir. Bu vatanın, bu ülkenin şerefli bir üyesidir. Dolayısıyla çirkin, ayrıştırıcı sözlere prim vermeyiniz. Bizim partimizde demokrasi yüksektir. Burada 'Sokakta konuş' dediler, konuşuyorum. Tayyip Bey böyle bu şekilde konuşsun, Devlet Bey böyle konuşma yapsın, ben adımı değiştireceğim."



Akşener, belediye başkan adayından Eğirdir Gölü'nün etrafını da Eğirdirlinin para kazanacağı bir hale dönüştürmesini isteyerek, "İsviçre'den güzel bir yerdesiniz. İklimi güzel, huzurlu, her şeyi güzel. Doğru hizmetler yapılacağına inanıyorum. dedi.

Akşener, buradaki programının ardından 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Atabey ilçesi İslamköy'deki Çalca Tepe'de bulunan mezarını ziyaret edip, dua okudu.