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"Cumhur İttifakı'na halel getirmeyin"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:- "Aman ha Cumhur İttifakı'na halel getirmeyin. Üç kuruşluk farklı hesaplar için sakın olaki bu ittifaka halel getirmeyin"

21 Şubat 2019 Perşembe 21:23
"Cumhur İttifakı'na halel getirmeyin"

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Aman ha Cumhur İttifakı'na halel getirmeyin. Üç kuruşluk farklı hesaplar için sakın olaki bu ittifaka halel getirmeyin." dedi.

Oktay, Çekerek ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen programda hemşehrileriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Çekerek’in gelişmesi için elinden geleni yapacağını belirten Oktay, vatandaşlardan AK Parti Belediye Başkan Adayı Eyyüp Çakır için destek istedi.

Bir vatandaşın "Yozgat ve Çekerek'te Cumhur İttifakı var mı yok mu" sorusu üzerine Oktay, "Cumhur İttifakı beka meselesi dedik. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir ittifak yaptık ve ona da dedik ki pazara kadar değil mezara kadar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya geldiğini ve hangi illerde ittifak olacağının belirlendiğini dile getiren Oktay, şöyle konuştu:

"Zaten o illere gittiğimizde biz Cumhur İttifakı adına da gerekli her türlü çalışmaları yapıyoruz. Yozgat'ta ve Çekerek'te Cumhur İttifakı'nın ortak adayı yoktur. Çekerek'te AK Parti vardır. AK Parti'nin aday gösterdiği Eyyüp Çakır vardır. Birisi size bununla ilgili bir şey söylüyorsa, doğruyu söylemiyordur. Biz Cumhur İttifakı'nda ısrarla şunu söylüyoruz. Aman ha Cumhur İttifakı'na halel getirmeyin. Üç kuruşluk farklı hesaplar için sakın olaki bu ittifaka halel getirmeyin. Buradaki MHP'nin adayı olan arkadaşımıza da söylüyorum. Sakın olaki Cumhur İttifakı'na halel getirmeyin. Cumhur ittifakı Çekerek'teki bir seçimin çok ötesindeki bir ittifaktır. Çekerek'te Cumhurbaşkanımızın beklediği ve size emanet ettiği aday AK Parti'nin adayıdır. Burada nasıl davranılacağıyla ilgili AK Parti ve MHP olarak zaten bölgelere bir genelge gönderdik. Hepsinin başı sakın ha sakın oyunlara gelmeyelim. Üç kuruşluk hesapların peşinden aman ha aman koşmayalım."

Oktay, daha sonra Aydıncık ilçesinde Seçim İletişim Merkezi açılışına katılarak, AK Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Koçak'a destek istedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 21:23
  1. Aydıncık
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  3. Çekerek
  4. Yozgat

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