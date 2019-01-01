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Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan Büyük Birlik Partisi, yeni bir açıklama yaparak seçimlere kendi aday ve amblemiyle katılacaklarını duyurdu.

01 Ocak 2019 Salı 16:16
Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar

Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP, İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmaya hazırlanıyor.

Odatv'de yer alan bilgiye göre daha önce Cumhur İttifakı'na destek veren Büyük Birlik Partisi (BBP), İstanbul ve Ankara'da aday göstermeye hazırlanıyor. Bunun için de sürpriz isimlere teklif götürüldü.

Odatv'nin edindiği bilgiye göre BBP Lideri Mustafa Destici, Genel Başkan Yardımcıları ve İstanbul İl Başkanı ile birlikte Ali Müfit Gürtüna ile buluştu. Gürtuna ile yemek yiyen Destici, Gürtuna'ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklifinde bulundu.

Gürtuna'nın teklifi kabul etmesi bekleniyor

Gürtuna, tekliften memnuniyetini bildirirken, düşünmek için 10 günlük bir süre istedi. Ali Müfit Gürtuna, Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı. 12 Kasım 1998 tarihinde Erdoğan'ın ceza alması nedeniyle boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelen Gürtuna, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan yerel seçimlerde de Fazilet Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Gürtuna, geçmişte Erdoğan'ın başkanvekilliğini yürütüyordu. Gürtuna'nın olumsuz yanıt vermesi durumunda Destici'nin Cevdet Tellioğlu ve Hüsamettin Elçi isimlerini alternatif olarak düşündüğü öğrenildi.

Ankara'da da sürpriz aday

Ankara'da da BBP'nin yaptığı çalışmalar dikkat çekti. Odatv'ye bilgi veren kaynaklar Destici'nin Ankara'da İbrahim Demir'i aday göstermeye hazırlandığını söyledi. Daha önce Beypazarı'nda belediye başkanlığı yapan Demir görevini Mansur Yavaş'a bırakmıştı. Demir'in adaylığı kabul etmesi durumunda Beypazarı'ndaki rekabetin Ankara'ya taşınabileceği konuşuluyor. Destici, bu hamle ile Mansur Yavaş'a gidecek bir kısım oyu partisine kazandırabileceğini düşünüyor. Destici'nin Ankara'da alternatifi BBP'nin genel Sekreteri Üzeyir Tunç.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 16:16
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. BBP
  4. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  5. Mustafa Destici
  6. yerel seçim

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