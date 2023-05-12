'Cumhur ittifakına destek; milletimize karşı en önemli görevimiz!'

Allah’ü Teâlâ bir ayeti kerimede şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Allah’a, Rasulüne ve sizden olan emirlere/idarecilere itaat edin.”(Nisa; 59) Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde Allah ve Rasulüne itaat emredilirken bu ayeti kerime ile “sizden olan emirlere” ifadesiyle, müslümanların idarecilerine de itaat etmeleri istenmiş, emredilmiştir. Bu, üzerinde durulması gereken bir husustur. Zira Yüce Mevla İsra suresindeki bir ayeti kerimede kendisine kulluktan hemen sonra anne babanın hukukuna riayeti, onlara iyi davranmayı, öf bile dememeyi emretmiş olmasına rağmen, anne babaya karşı mutlak bir şekilde itaati emretmemiştir. Söz gelimi evladına hırsızlık yapmasını söyleyen bir babanın emrine evlat itaat etmez. Şu halde, ayette geçen, “sizden olan emirler, idareciler” ifadesi ile kastedilen müslümanların idaresini bir şekilde eline almış herhangi bir idareci değildir. Bu idareci, müslümanların dertleri ile dertlenen, sevinçleriyle sevinen, onların dillerini ve kültürlerini bilen, dünya ve ahiretlerini kazanmaları konusunda var gücüyle çalışan, çabalayan bir idarecidir. Ama, onun iyi bir din alimi, kusursuz ve günahsız bir kimse olması gibi bir şart yoktur. Çünkü Allahu Teala sizden olan emirler buyurmuştur ki; Müslümanların tamamının alim, din bilgini olması, günah ve hatalarının olmaması gibi bir durum söz konusu değildir, olamaz da. Böyle olunca idarecinin de hatasız ve kusursuz olması beklenemez.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde; “Üç kişi bir yolculukta beraber olduklarında, içlerinden birini emir/ idareci tayin etsinler” (Ebu Davut 22.41) buyurmuştur. Haliyle böyle üç kişilik bir grup için bile idareci seçilirken, yolu en iyi bilen, yolculuğun ortaya çıkaracağı sürprizlere ve sıkıntılara karşı hazırlıklı, çözüm üretebilen birisi olması arzu edilir. Onun için bu özelliklere mükemmel bir şekilde sahip birisi bulunup yolculuğa onun da dahil edilmesi yerine mevcut üç kişinin, beş kişinin içindeki en uygun kişi seçilir. Bu idareciden de gücünün üstünde şeyler istenmez. Grubun selametle yoluna devam edebilmesi ve işlerinin yürütülmesi için de ona yardımcı olunur. Ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyurmuştur: “Allah kişiye, ancak gücünün yettiğini yükler” (Bakara; 286) İslam’ın şartı beştir, ancak gücü yetmeyen fakir kimselerin zekat verme, hacca gitme sorumlulukları yoktur. Bazı kimselerin de orucu tutmayıp daha sonra tutmalarına, (hasta yolcu v.b.) ya da fidelerini vermek suretiyle oruç borcunu ödemelerine ruhsat verilmiştir. Buna daha birçok örnek verilebilir. Bir tek kişiye gücünün yetmediği bir yük yüklenemeyeceği gibi üç kişiye, on kişiye, ya da, daha büyük topluluklara, bir ülkeye, ya da İslam ümmetinin tamamı için bir idareci söz konusu olduğunda bir idareciye de ancak gücünün yettiği yüklenir. Hangi idareci, hangi devlet olursa olsun gücünün yetmeyeceği şeyler bulunabilir ve herkesten ve aynı zamanda idarecilerden de ancak gücünün yettiğini yapması, yapamadığı şeyleri de zaman içinde gerçekleştirebilmek için imkanlar hazırlaması, şartları uygun hale getirmeye çalışması beklenir. Allahu Teala kendisine ve Peygamberlerine itaatin yanında böyle bir idareciye de itaati emretmektedir. Allah’ın, Kur’an’ın ilk muhatapları olan sahabe toplumuna Kur’an’ı indirme ve İslam’ın hükümlerini koymadaki tediricilik prensibi de bize şunu göstermektedir ki; bir toplumun hemen bir anda, bütün olumsuzluklardan kurtularak mükemmel bir seviyeye ulaşması beklenemez. Sözgelimi Allahu Teala içkiyi faizi kademeli bir şekilde kaldırmış, alışkanlıklarını bir anda bırakamayacak kullarından o haramları hemen terk etmelerini istememiştir. Peygamberlerini de böyle bir şeyi gerçekleştirmeleri için zorlamamıştır. Bu da bize Müslümanların idaresinde bulunanların hedef ve gayelerinin İslam toplumunu maddeten ve manen, içinde bulunduğu durumdan daha iyi bir duruma getirmek niyet ve çabalarından başka, İslam’ın bütün hükümlerini eksiksiz bir şekilde uyguluyor/uygulayabiliyor olmalarının kendilerine itaat edip desteklemeleri için şart olmadığını göstermektedir.

Buraya kadar söylenenlerden sonra şunu ifade edelim ki, 14 asırlık İslam tarihi boyunca müslüman toplumların idaresinde zaman zaman ciddi sorunlar yaşanmış, çeşitli fikir ayrılıkları müslümanlar arası çatışmalar bölünmeler olmuş, Birinci Dünya Savaşı ile Osmanlı devleti yıkılıp İslam dünyası büyük ölçüde batılı güçlerin açık ya da kapalı sömürgeleri haline gelmiştir. Son yüzyıl içinde İslam toplumlarında birtakım uyanış ve kıpırdanmalar olmuş ve özellikle halk kesimlerinde ortaya çıkan bu uyanış, daha filizken boğulmaya çalışılmış, batılı güçler, elde edip yönlendirdiği yerli elemanları ile ihtilaller yaptırmış savaşlar çıkarmış, kurdukları düzenin müslümanların uyanışı ile yıkılmaması için topyekûn bir saldırıya geçmişlerdir. Bu saldırılar, askeri, siyasi ekonomik, din eğitimi alanları başta olmak üzere, her alanda olmuş ve halen de devam etmektedir. Batılı güçler İslam ülkelerinin idarelerini kendilerine bırakmak istememektedirler. Bu ülkelerde kurdukları sömürü, çıkar çarklarını döndürmeye devam ettirmek için kukla yönetimleri iş başına getirip onlarla çalışmak istemektedirler. Bu konuda da büyük ölçüde başarı sağlamış bulunmaktadırlar. Bu arada bu yanlış işleyişi durdurmak, ülkelerin müslümanların menfaatine uygun işler yapmak isteyen birtakım idarecileri olursa da onları sahip oldukları çok yönlü güçleriyle bertaraf etmek, devre dışı bırakıp cezalandırmak istemekte ve onu gerçekleştirmek için de sözüm ona değer verdikleri insan hakları demokrasi hukuk ve benzeri şeyleri ayaklar altına alıp karşıtlarına her türlü haksızlığı, zulmü yapmaktadırlar. Dünya çapında sahip oldukları para ve medya gücü ile yaptıkları kara propaganda sayesinde toplumların zihinlerini karıştırmakta, yaptıkları algı operasyonları ile hak, batıl, batıl da hak, doğrular yanlış, yanlışları da doğru olarak yansıtılmaktadır. Bu durumdan insanlar etkilenmekte ve gayrimüslim toplumlarda islamofobi/İslam korkusu oluşmakta, İslam bir terör dini, müslümanlar da terörist olarak görülmekte, gösterilmekte, görülmek, gösterilmek istenmektedir.

Ülkemiz özelinde konuyu ele alacak olursak benzer şeylerin ülkemiz için de geçerli olduğunu, hatta bin yıl İslam alemine liderlik yapmış milletimizin aslına dönüşünü engellemek için asıl büyük planların fitnelerin devreye sokulduğunu görürüz. Sözgelimi, bu ülkenin değerleri ile barışık, milletine ve ülkesine hizmet etmek isteyen idareciler hiç sevilmemekte, onları bertaraf etmek idareden uzaklaştırmak için bütün şer güçler el birliği ile çalışmaktadırlar. Bu ülkede milletinin taleplerine cevap vermek isteyen ülkesini seven Adnan Menderes asılmış, Turgut Özal da şaibeli bir şekilde ölmüş/öldürülmüştür. Son 21 yıldır onurlu, vakarlı ve kararlı, kendi ifadesiyle -dikleşmeden dik duran- Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetleriyle üç kuruş için IMF kapılarında yalvaran yöneticilerden sonra duygularına tercüman olan, aradığı lider ve hükümetlere kavuşmuş oldu. Tarihin kaydettiği nadir ihanetlere, içeriden ve dışarıdan yapılan en acımasız saldırılara rağmen, Allah’ın kendisine vermiş olduğu idari kabiliyetlerin yanında samimiyeti, milli ve manevi değerlerimizle barışık olması milletinin yanında olması, nice samimi gönüllerin kesintisiz duasını da yanına alması ile ülkemizi bugünlere getirmiştir. Böyle bir ortamda derin bir devlet tecrübesine sahip bu milletin bağrından çıkmış, yukarıda da ifade edildiği gibi milli ve manevi değerlerimize bağlı, onurlu ve kararlı, azimli, idari kabiliyetlere sahip bir lider olarak cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkemiz, İslam dünyası hatta bölgemizde bir denge unsuru olarak bütün bir dünya için bir nimet olarak görmek gerekir.

Ülkemizin en azından 40 yıllık geçmişini canlı olarak görmüş olanlar 21 yıllık AK Parti hükümetleriyle memleketimizin nereden nereye geldiğini görüp bilenler gerçekten Bu söylediklerimize hak vereceklerdir. Yaşları buna müsait olmayıp ülkemizin bugün sahip olduklarını hazır önlerinde bulan gençlerin geleceğe dair haklı taleplerine hak vermekle beraber, geçmişle günümüzün karşılaştırmasını iyi yapmalarını, sayın cumhurbaşkanımızın cumhur ittifakı bileşenlerinin de destekleri ile bugüne kadar başardıklarının gençlerimizin de her türlü katkıları ile başkalarının da başarılacağının bir garantisi olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum.

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Açıkça ifade etmek gerekirse 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve cumhur ittifakının desteklenmesinin hem milli hem de dini bir gereklilik olduğunu ifade etmek istiyorum.

Sözü daha fazla uzatmaya gerek yok mevcut bütün aksaklıklara ve eksikliklere rağmen tarihi bir öneme sahip olacak 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve cumhur ittifakı bileşenlerine oy vermenin milli ve manevi değerlerimize, vatanımıza, milletimize karşı en önemli bir görevimizi yerine getirmiş olmak olacağını ve bunun bir gereklilik, bir vecibe olduğunu söylemek istiyorum. Vatandaşlarımızla da bu kanaatimi paylaşmak istedim. Her halükarda adı geçen değerlerimizin savunucusuyuz. Yüce Rabbimiz bu ülkenin, bu milletin ve bütün İslam aleminin yüzüne baksın da her işimizi hayırlı bir şekilde neticelendirsin. Amin. Allah’a emanet olun.