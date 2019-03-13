0553 313 94 23

"Cumhur İttifakı Türk milletinin çarpan kalbidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (1)- "Bir yanda zillet varken diğer yanda millet var. Bir yanda ihanet, diğer yanda sadakat var. Cumhur İttifakı Türkiye'nin öz güveni, Türk milletinin atar damarı, çarpan kalbidir"- "Türk milleti tarih boyunca defalarca rüşdünü ispat etmişse, şu güne kadar bağımsız yaşamışsa, esarete direnmişse ve köleliği reddetmişse, yıkımı elinin tersiyle itmişse bu elbette beka şuuru sayesindedir"

13 Mart 2019 Çarşamba 18:23
"Cumhur İttifakı Türk milletinin çarpan kalbidir"

ÇANKIRI (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir yanda zillet varken diğer yanda millet var. Bir yanda ihanet, diğer yanda sadakat var. Cumhur İttifakı Türkiye'nin öz güveni, Türk milletinin atar damarı, çarpan kalbidir." dedi.

Bahçeli, partisince Çankırı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Çankırı'da bugüne kadar belediye başkanlığı yapanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, artık MHP'nin zamanının geldiğini söyledi.

Ehil ve emin ellerin Çankırı'yı daha da büyüteceğini, güçlendireceğini ve güzelleştireceğini dile getiren Bahçeli, bunu Çankırı'nın geleceği için amaçladıklarını aktardı.

Çankırı'nın Orta Anadolu'nun parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Çankırılıların vicdanı, Ilgaz kadar büyüktür. Bildiğiniz üzere Çankırı Cumhur İttifakı kapsamında değildir. Buna rağmen dilimiz, üslubumuz, takip ettiğimiz siyasi strateji hiç kuşkusuz Cumhur İttifakı'na aynen uyacak, asla çelişmeyecek, çatışmayacaktır. Çünkü Cumhur ittifakı Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin müşterek idaresidir. Çünkü Cumhur İttifakı, Türk milletinin kaderi, Çankırı'nın kalbidir." diye konuştu.

MHP'nin AK Parti ile aynı yolda yürüdüğünü, Cumhur İttifakı'nın istikametinin belli olduğunu anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Şunu herkes bilmelidir ki AK Parti'li kardeşlerimizle aynı istikametin içerisindeyiz. Aynı yolun yolcusu, aynı ittifakın izindeyiz. Bir yanda zillet varken diğer yanda millet var. Bir yanda ihanet, diğer yanda sadakat var. Cumhur İttifakı Türkiye'nin öz güveni, Türk milletinin atar damarı, çarpan kalbidir. Duruşumuz millidir. Safında durduğumuz yer Türkiye'dir. Duyuşumuz hasbidir, hissiyatımız havidir. Mücadelemiz millet içindir. Hizmetimiz Çankırı'ya olacaktır. Sevdamız Türklük ve Türkiye'dir. Milli bekayı yaşatmak, taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır."

- "Türk milleti bekasıyla vardır"

Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin ve bazı anket şirketlerinin seçmenin beka sorunu olmadığı ifadelerine tepki göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zillet ittifakı, bekayı duydu mu ürküyor, korkuyor, şaşkına dönüyor. Bununla da kalmıyorlar, bekayı ihmal ve inkar ediyor. Yüzsüzce bekanın millet nezdinde tutmadığını söylüyorlar. Müflis anketçiler, beka söylemine inancın olmadığını açıklıyorlar. Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor? Beka ne zamandır kirli ağızların polemik konusu yapılıyor? Beka payidarlıktır, var oluştur, ilelebet yaşama azmidir. Hangi büyük millet bekasına dudak bükmüştür? Hangi gelişmiş medeniyet bekasıyla arasına duvar örmüştür? Türk milleti bekasıyla vardır, var olacaktır. Türk milleti tarih boyunca defalarca rüşdünü ispat etmişse, şu güne kadar bağımsız yaşamışsa, esarete direnmişse ve köleliği reddetmişse, yıkımı elinin tersiyle itmişse bu elbette beka şuuru sayesindedir."

Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu vurgulayarak, bu gerçeği kimsenin hafife alamayacağını, inkar edemeyeceğini söyledi.

Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hadi yok saydılar, hadi inkar ettiler diyelim, peki güneşi balçıkla sıvamak mümkün müdür? Dünyayı tersine döndürmek akıl karı mıdır? 15 Temmuz'da az kalsın vatan işgal edilmiyor muydu? Neredeyse iç savaş şartlarına düşmeyecek miydik? Bu ağır bir beka sorunu değil miydi? FETÖ'cüler, Türk ve Türkiye düşmanlarıyla güç birliği yapıp başkentimizi bombalamadı mı? 251 vatan evladını şehit etmediler mi? 2 bin 193 vatan evladı gazi olmadı mı? Zillet ittifakı ve yancıları kime ne anlatıyor? Şunu biliyoruz ki 15 Temmuz'a tiyatro diyenler, bekaya yüz çevirenlerdir. PKK-YPG ile aleni şekilde birlikte yürüyenler, bekayı kabullenemeyen rezillerdir. Kılıçdaroğlu'nun ağzından bir kez olsun PKK'ya, YPG'ye şiddetli tepki duyulmamıştır."

(Sürecek)


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:23
  1. cumhur ittifakı
  2. çankırı
  3. Devlet Bahçeli
  4. seçim 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu
    1. Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç..
    2. Ömer Çelik’ten AP’nin Türkiye kararına..
    3. Kızıyla evlenmesine izin vermediği..
    4. Bingöl’de çığ düştü, araçlar mahsur..
    5. Galatasaray’da Bursaspor mesaisi..
    6. Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate..
    7. BBP Yıldırım Belediye Başkan Adayı..
    8. Bingöl'de 3 noktaya çığ düştü! 30 araç..
    9. AP'nin skandal kararına Türkiye'den..
    10. AP’den Türkiye raporuna onay
    11. "Sosyal konut projelerinde yatay..
    12. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bu..
    13. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(AP'nin..
    14. FETÖ sanığı eski emniyet müdür..
    15. Bursa'da mermer ocağı böyle çöktü
    16. Yalçın Topçu: "Sandıkta ne Kandil’deki..
    17. Fitch'ten Türkiye provokasyonu
    18. Kartal’da “14 Mart Tıp Günü” töreni
    19. Kanser oluşumunda rol oynayan en..
    20. Şanlıurfa'da otomobil sepetli..
    21. Marmara Adası’nda kuru yük gemisi battı
    22. Yemen'de kolera tehdidi yeniden büyüyor
    23. Komutandan HDP'li vekillere tokat gibi..
    24. Edirne'de yasa dışı göçle mücadele
    25. AP'den skandal Türkiye kararı: Onaylandı
    26. Kanada'dan "Boeing 737 Max" kararı
    27. "Türkiye'deki başarı hikayesi,..
    28. OKA, coğrafi işaretli ürünler..
    29. Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na..
    30. Başkan Yücel Yılmaz Havran’a çıkarma..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta