Cumhur İttifakı sonrası CHP 8 ili birden kaybedecek!
Terör destekçisi HDP ve İP ile birlikte ittifak arayışına giren CHP'nin bir anket şirketine yaptırdığı araştırmaya göre; AK Parti ile MHP'nin ittifak yapması durumunda 8 belediye el değiştiriyor.25 Kasım 2018 Pazar 07:19
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın devam etmesi yönünde karar aldı.
Bu birliktelik CHP, İP ve HDP'de kaygıya neden oldu. Zira CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce yaptırdığı ankette, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde devam etmesi halinde 8 önemli şehirde kaybedeceklerini görmüştü.
8 belediye el değiştiriyor
Yapılan araştırmaya göre o iller şöyle; Burdur, Eskişehir, Giresun, Hatay, Sinop, Yalova, Zonguldak ve Tekirdağ.
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