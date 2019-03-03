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Cumhur İttifakı, seçim çalışmalarını sürdürdü

Konya’da Cumhur İttifakı seçim çalışmaları kapsamında Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu ilçelerinde İlçe Seçim Koordinasyon Merkezlerinin açılışları yapılarak vatandaşlarla bir araya gelindi.

03 Mart 2019 Pazar 16:00
Cumhur İttifakı, seçim çalışmalarını sürdürdü

Konya’da Cumhur İttifakı seçim çalışmaları kapsamında Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu ilçelerinde İlçe Seçim Koordinasyon Merkezlerinin açılışları yapılarak vatandaşlarla bir araya gelindi.


MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Tahir Akyürek, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, AK Parti ve MHP İlçe Başkanları, ilçe belediye başkanları ve başkan adaylarının katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Ülke sevdasıyla yol yürüyen, bu yolda biz de varız diyen bu ekip inşallah 31 Mart akşamında da yüz akıyla, başarıyla sonuca ulaşacak. Cumhur İttifakımızın müşterek listesi belediye meclis üyelerimize, ilçe belediye başkan adaylarımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza destek istiyoruz. 31 ilçemizde ve Büyükşehirde yeni rekorları bekliyoruz” diye konuştu.



“Cumhur İttifakı milli ve asil bir ittifaktır”


MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türk milletinin birlik ve beraberliğini güçlendirmek, bekasını muhafaza altına almak ve bin yıllık kardeşliği yaşatmak amacıyla Cumhur İttifakı’nın oluşturulduğuna vurgu yaparak, “Türkiye’nin hasmı olan küresel güçlerin ve içerideki işbirlikçilerinin saldırılarına karşı kurulmuş milli ve asil bir ittifaktır Cumhur İttifakı. AK Parti Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, liderimiz Devlet Bahçeli omuz omuza verdikten sonra, AK Parti ve MHP bir olduktan sonra alayı gelse ne yazar” şeklinde konuştu.


MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, “31 ilçemizin alayında Cumhur İttifakı kazanacak, yine Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Uğur İbrahim Altay Bey, Türkiye rekoruyla seçilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları ve tabanı Cumhur İttifakı’nın ruhuna inanmakta ve çalışmaktadır. İnşallah sizlerin desteğini bekliyoruz” dedi.



“Türkiye’nin mücadelesine güç verme zamanı”


AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Cumhur İttifakıyla hem Konya’da ve ilçelerinde hem de tüm Türkiye’de güçlü bir ülke oluşturmak için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu halkından destek istedi.


AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP ve AK Parti arasındaki güç birliğine dikkat çekerek, “Bugün Türkiye’nin bu zor döneminde hep birlikte Türkiye’nin bu mücadelesine güç verme zamanı” ifadelerini kullandı.


AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise, Cumhur İttifakı’nın temellerinin 1991 yılında, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş arasında yapılan anlaşmaya dayandığını belirterek, “O nedenle birlik ve beraberlik içinde inşallah AK Partili ve MHP’li kardeşlerimizle Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmaya var mısınız?” diye konuştu.


MHP Konya Milletvekili Esin Kara da Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket ettiklerini dile getirerek, “Son iki seçimde bizim bir sloganımız var. Milli beka diyoruz. Bu slogandan öte bizim için bir politika haline geldi” diye konuştu.



“İlçelere güçlü yatırımlar devam edecek”


Çeltik Yunak ve Tuzlukçu’da İlçe Seçim Koordinasyon Merkezlerinin açılışını gerçekleştirerek vatandaşlarla buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hatırlarsanız 17 Aralık’ta Cumhurbaşkanımız Konya’ya geldi. Mevlana Meydanı’nda, Konyalıları Uğur İbrahim Altay’a, Konya’ya da Uğur İbrahim Altay’ı emanet ediyorum" dedi. O günden bu yana biz bu emanete sahip çıkmak için gece gündüz demeden gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Şimdi hep birlikte sizlerden Cumhur İttifakı’na güçlü bir destek istiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz 5 yılda ilçelerimize büyük yatırımlar yaptı. İlçe Belediye Başkanlarımızla koordinasyon içinde bu yatırımlarımız seçimden sonra da devam edecek” dedi.


İlçe Seçim Koordinasyon merkezlerinin açılışının akabinde esnaf ve vatandaşlar ziyaret edilerek Tuzlukçu ilçesinde hastane inşaatı ve restorasyonu tamamlanan Cuma Cami’nde incelemeler yapıldı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:00
  1. doğa

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