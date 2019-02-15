0553 313 94 23

"Cumhur ittifakı ruhundan asla ayrılmayacağız"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu: - "30 büyükşehir ile bazı il ve ilçelerde cumhur ittifakıyla ortak aday çıkartmak suretiyle seçimlere gireceğiz. Onun dışında kalan yerlerde ise Gümüşhane örneğinde olduğu gibi kendi adaylarımızla seçime gideceğiz"- "Kendi adaylarımızla seçime girdiğimiz yerlerde cumhur ittifakı ruhuna saygılı davranacağız. Cumhur ittifakı ruhundan asla ayrılmayacağız. Çünkü, bu sadece seçim nedeniyle yapılmış bir ittifak değildir. Bu ittifak, daha sonrasında da devam edecektir"

15 Şubat 2019 Cuma 17:07
"Cumhur ittifakı ruhundan asla ayrılmayacağız"

GÜMÜŞHANE (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, 30 büyükşehir ile bazı il ve ilçelerde cumhur ittifakıyla ortak aday çıkartarak, onun dışında kalan yerlerde ise kendi adaylarıyla seçime gireceklerini belirterek, "Kendi adaylarımızla seçime girdiğimiz yerlerde cumhur ittifakı ruhuna saygılı davranacağız. Cumhur ittifakı ruhundan asla ayrılmayacağız. Çünkü, bu sadece seçim nedeniyle yapılmış bir ittifak değildir. Bu ittifak, daha sonrasında da devam edecektir." dedi.

Aksu, partisinin aday tanıtım toplantısı için geldiği kentte, MHP Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanlığında gazetecilere açıklamalarda bulunan Aksu, Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini iletti.

MHP'li Aksu, 15 Temmuz gecesi hiçbir siyasi mülahazanın ve düşüncenin, devletin birliğinden, bütünlüğünden ve bekasından daha önemli olmadığının fark edildiğini belirtti.

15 Temmuz'un her bakımdan bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Aksu, şöyle devam etti:

"Yenikapı'da oluşan milli diriliş ruhu, 16 Nisan 2017'de yaptığımız anayasa değişikliği ile 24 Haziran 2018'de yaptığımız Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleriyle Türkiye yepyeni bir döneme girdi. Biz bu dönemi Cumhuriyetin 3. evresi olarak tarif ediyoruz. 1923'de başlayan kuruluş dönemi, 1948'deki çok partili hayata geçiş ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başlayan yeni dönem. Biz MHP olarak; aziz milletimizin iradesiyle kabul edilen ve yürürlüğe giren bu yeni sistemi, Türkiye'nin bugüne kadar ayağında pranga olmuş bir takım şeylerden kurtulması ve Türkiye'nin kudretli bir devlet haline gelebilmesinin yolunu açan bir sistem olarak görüyoruz. Türkiye sadece kendisinden mesul bir ülke değildir. Biz bir medeniyet tasavvuru olan, gönül coğrafyasında bu medeniyet tasavvuru doğrultusunda hareket etmek isteyen bir millet ve devletiz. İnşallah önümüzdeki dönem bütün bunları gerçekleştirmek için bir vesile olacak. 31 Mart'ta yapacağımız seçim de bu sürecin son virajıdır."

- "Cumhur ittifakı ruhuyla seçimleri gerçekleştireceğiz"

İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin hasmı çevrelerin ülkeye karşı kurdukları tuzakları boşa çıkarmak gerektiğini ifade ederek, "15 Temmuz'da gerçekleştirilemeyen hain emeller, daha sonrasında ekonomik savaşlarla Türkiye'yi ekonomik, siyasi ve diplomatik abluka altına alma girişimleri ile tezahür etti, halen de devam etmektedir. Sebze fiyatlarıyla, başka şeylerle, nasıl halkın aklını çelebiliriz, nasıl onları farklı alanlara doğru yönlendirebilirizin gayreti içerisinde olan birtakım çevreler var. Ama aziz milletimiz bunları görüyor ve bunlara karşı tepkisini de sert bir şekilde ifade ediyor." diye konuştu.

MHP'nin "önce ülkem ve milletim" anlayışı ve düsturuyla hareket eden bir parti olduğunu dile getiren Aksu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşte bu anlayıştan cumhur ittifakı doğdu. Cumhur ittifakı Türkiye'yi, Türk milletini, devletini istiklal içerisinde istikbale taşımanın teminatıdır. Cumhur ittifakı ruhuyla önümüzdeki seçimleri gerçekleştireceğiz. 30 büyükşehir ile bazı il ve ilçelerde cumhur ittifakıyla ortak aday çıkartmak suretiyle bu seçimlere gireceğiz. Onun dışında kalan yerlerde ise Gümüşhane örneğinde olduğu gibi kendi adaylarımızla seçime gideceğiz. Ancak kendi adaylarımızla seçime girdiğimiz yerlerde de cumhur ittifakı ruhuna saygılı davranacağız. Cumhur ittifakı ruhundan asla ayrılmayacağız. Çünkü, bu sadece seçim nedeniyle yapılmış bir ittifak değildir. Bu ittifak, daha sonrasında da devam edecektir. Bu mücadelemiz, Türkiye'yi istiklal içinde istikbale taşıma ve kudretli bir güç haline getirebilme mücadelesidir; bu mücadeleyi verenlerle onun karşısında olan, Türkiye'nin hasmı çevrelerin taşeronluğunu yapanların mücadelesidir. Artık Türkiye'de sistem tartışmalarının ve tartışmaların tetiklediği rejim krizlerinin sonuna gelmiş olacağız. Bütün bunlar için son viraj 31 Marttır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:07
  1. cumhur ittifakı
  2. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Bayraklı adayı Sandal’dan Bayraklılara davet
    1. CHP Bayraklı adayı Sandal’dan..
    2. İlkokul Bahçesine halı saha açıldı
    3. Bursa’da ucuz sebze satışı başladı,..
    4. İmamoğlu'dan anket açıklaması: Oranlar..
    5. Bingöl’de 8 ayrı noktaya çığ düştü
    6. Cep telefonu hırsızlığı güvenlik..
    7. Eskişehirspor çıkışını sürdürmek..
    8. Serbest piyasada altın fiyatları
    9. Cumhur İttifakının adayları bir araya..
    10. Köpeği sürükleyen zanlı serbest..
    11. Adana’da araçta 6 ruhsatsız tabanca..
    12. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    13. Voleybol çeyrek final müsabakaları..
    14. "Brexit, Türkiye'ye verdiğimiz..
    15. Karamürsel’de otomobil motosikletle..
    16. Samsun’da FETÖ’den 5 komiser..
    17. Nizip Caddesi 5 gün boyunca trafiğe..
    18. Babasını öldüren genç kız o geceyi..
    19. Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak..
    20. "Çanakkale’den Mektup Var" sergisi..
    21. 15 yaşındaki çocuk cep telefonu..
    22. Suriyeli, yolda bulduğu cüzdanı..
    23. Silah kaçakçıları tutuklandı
    24. Karnın sağ tarafının ağrıması hangi..
    25. İYİ Parti ilçe başkanı istifa etti
    26. New York borsası yükselişle açıldı
    27. BM'den Arakanlı Müslümanlar için..
    28. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    29. Soylu: 'Yürütmeyiz' dedik beton..
    30. AK Parti'nin Bursa mitingi
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!