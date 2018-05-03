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Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı

Özbekistan ve Güney Kore'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönüşünde Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:55
Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı.

Özbekistan ve Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretleri tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Atatürk Havalimanı'na geldi.

Erdoğan, havalimanından ayrılmadan, uçak içinde Cumhur İttifakı Protokolü'ne imza attı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 23:55
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