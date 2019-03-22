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"Cumhur İttifakı, PKK'yı yok edelim diye kuruldu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:- "Cumhur İttifakı, belini kırdığımız PKK'yı tamamen kurutalım, yok edelim diye kuruldu ama birileri de o dağdakilerle teması sürdürerek bir ittifak sürecini işletmeye çalışıyor"

22 Mart 2019 Cuma 23:25
"Cumhur İttifakı, PKK'yı yok edelim diye kuruldu"

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Cumhur İttifakı, belini kırdığımız PKK'yı tamamen kurutalım, yok edelim diye kuruldu ama birileri de o dağdakilerle teması sürdürerek bir ittifak sürecini işletmeye çalışıyor." dedi.

Serdivan Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Yavuz, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin aleyhine kurulan tuzakları boşa çıkartmak için kurulduğunu söyledi.

Birilerinin o tuzakları kuranlarla yürürcesine hareket ettiğini anlatan Yavuz, "Şimdi niye Cumhur İttifakı'nı daha fazla destekleyeceğimiz de herhalde gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Cumhur İttifakı, belini kırdığımız PKK'yı tamamen kurutalım, yok edelim diye kuruldu ama birileri de o dağdakilerle teması sürdürerek bir ittifak sürecini işletmeye çalışıyor. Onun için 'Cumhur İttifakı'nın adaylarına oy vermek çok anlamlı' diyoruz." diye konuştu.

Yavuz, ittifakın, FETÖ tehlikesinin bir daha Türkiye'de söz konusu olmaması için de oluşturulduğunu belirterek, "Ama birileri de yani o zillet ittifakı da onlarla kol kola yürümeye devam ediyor. İşte bu nedenle çok büyük bir gayretle Yusuf Alemdar başkanımıza oy atmamız gerekiyor ki kazansın, Cumhur İttifakı daha da hayat bulsun ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buradan atılmış her oyla biraz daha güç kazansın." ifadelerini kullandı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK belediye anlayışıyla hareket edenleri tebrik eden Yavuz, "O zalimler biraz daha korksun, çeteler, mafyalar ürksün, kaçsın, kaçmaya devam etsin, FETÖ kaçacak, girecek delik arasın ki o girdiği delikte, inde de bulalım ve gereğini yapalım diye Yusuf Alemdar başkanımızı burada, Ekrem Yüce başkanımızı büyükşehirde destekliyoruz. Hem onlara kazandırıyoruz hem sayın Cumhurbaşkanımıza güç veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik"

Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar da 10 yıldır Serdivan'ı dönüştürmeye, geliştirmeye ve standartları yükseltmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Alemdar, 10 yılda imkanlar ölçüsünde toplumun her kesimine dokunmaya çalıştıklarını, her yere hizmet götürmenin derdiyle dertlendiklerini, gayretini ortaya koyduklarını dile getirerek, bugüne kadar yapamayacakları hiçbir sözü vermediklerini kaydetti.

Seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerini anlatan Alemdar, vatandaşlardan destek istedi.


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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 23:25
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

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