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Cumhur İttifakı oylarını korudu

Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 51,74 oy oranıyla yerel seçimi önde tamamladı- Seçimde, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, yüzde 37,64'te kaldı- Tüm belediyelerin yüzde 44,95'ini AK Parti, yüzde 30,25'ini CHP, yüzde 7,39'unu İYİ Parti, yüzde 6,80'ini MHP, yüzde 4,01'ini HDP aldı. Diğer partiler ise belediyelerin yüzde 6,60'ını kazandı- Belediye başkanlıklarının tümüne bakıldığında AK Parti 778, CHP 242, MHP 236, HDP 68, İYİ Parti 22, diğer partiler de 42 belediyede seçimi birinci tamamladı

01 Nisan 2019 Pazartesi 02:17
Cumhur İttifakı oylarını korudu

ANKARA (AA) - SİNAN USLU - Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 51,74 oy oranıyla seçimi açık ara önde tamamladı. Seçimde, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı yüzde 37,64'te kaldı.

AA muhabirlerinin derlediği bilgiye göre, AK Parti 778 belediyede seçimin galibi oldu.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 51,74 oy oranıyla yerel seçimi önde tamamladı. Seçimde, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, yüzde 37,64'te kaldı.

Tüm belediyelerin yüzde 44,95'ini AK Parti, yüzde 30,25'ini CHP, yüzde 7,39'unu İYİ Parti, yüzde 6,80'ini MHP, yüzde 4,01'ini HDP aldı. Diğer partiler ise belediyelerin yüzde 6,60'ını kazandı.

Belediye başkanlıklarının tümüne bakıldığında AK Parti 778, CHP 242, MHP 236, HDP 68, İYİ Parti 22, diğer partiler 42 belediyede seçimi birinci tamamladı.

AK Parti büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerle birlikte tüm belediyelerin yüzde 44,95'ini kazanmış oldu.


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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 02:17
  1. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  2. Ak Parti
  3. CHP
  4. HDP
  5. İyi Parti
  6. MHP

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