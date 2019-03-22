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Cumhur İttifakı ortak mitingi yarın saat kaçta? Cumhur İttifakı ortak mitingi Ankara ve İstanbul

Cumhur ittifakının ilk mitingi İzmir’de düzenlendi. Erdoğan ve Bahçeli'nin 17 Mart’ta İzmirlilere seslenmişti. İki lider İzmir’in ardından Ankara ve İstanbul’da da ortak miting yapacak. Cumhur İttifakı'nın ortak miting tarihleri ve yerleri merakla bekleniyor. Yarın Ankara'da Cumhur İttifakı ortak mitingi nerede ve saat kaçta düzenlenecek? İşte Cumhur İttifakı’nın ortak miting yapacağı şehirler ve tarihleri…

22 Mart 2019 Cuma 19:26
Cumhur İttifakı ortak mitingi yarın saat kaçta? Cumhur İttifakı ortak mitingi Ankara ve İstanbul

Cumhur ittifakının ilk mitingi İzmir’de düzenlendi. Erdoğan ve Bahçeli'nin 17 Mart’ta İzmirlilere seslenmişti. İki lider İzmir’in ardından Ankara ve İstanbul’da da ortak miting yapacak. Cumhur İttifakı'nın ortak miting tarihleri ve yerleri merakla bekleniyor. Yarın Ankara'da Cumhur İttifakı ortak mitingi nerede ve saat kaçta düzenlenecek? İşte Cumhur İttifakı’nın ortak miting yapacağı şehirler ve tarihleri…

Ankara'daki miting kaçta başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Mart Cumartesi günü Ankara'da AKM Hipodrom'da 13:30 başlayacak olan 'Cumhur İttifakı' mitinginde vatandaşlarla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin İzmir'in ardından 23 Mart’ta Ankara ve 24 Mart’ta da İstanbul’da ortak miting yapması planlanıyor.

Cumhur ittifakı ortak mitingi yarın Ankara'da

Cumhur ittifakının ilk mitingi İzmir’de düzenlendi. Erdoğan ve Bahçeli'nin 17 Mart’ta İzmirlilere seslenmişti. İki lider İzmir’in ardından Ankara ve İstanbul’da da ortak miting yapacak. Yarın 23 Mart Cumartesi günü Ankara’da, 24 Mart Pazar günü ise İstanbul’da birlikte halka seslenmeleri planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın AKM'deki Hipodrom alanında başkentlilerle bir araya gelecek. Cumhur İttifakı kapsamında gerçekleştirilecek ortak mitinge yüzbinlerce kişinin katılması bekleniyor. Yarınki miting öncesi dün AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ açıklamalarda bulundu. Her iki başkan da Ankaralıları mitinge davet ederken AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, "31 Mart akşamı ülkemiz üzerinde oyun oynamaya kalkanlara en güzel cevabı, yine sandıkta verecektir. Bir tarafta bu ülke için gecesini gündüzüne katan, tek derdi memleket, beka, hizmet olan Cumhur İttifakı, diğer tarafta uzaktan kumandayla komuta edilen, bir robot gibi hareket eden, kendi kararlarıyla hareket edemeyen, kendilerine has bir düşüncesi, tavrı, fikri olmayan, bu ülkenin kalkınmasını, gelişmesini istemeyen şer odakları tarafından yönetilen, hiçbir proje üretmeyen zillet ittifakı var. Sayın Özhaseki ile birlikte Ankara, altın bir 5 yıl geçirecektir. Dünyanın en modern başkentleri arasında yerini alacaktır. Ankara marka kent olacaktır." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:26
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