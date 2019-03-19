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"Cumhur İttifakı olarak gönüllerimizi birleştirdik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Cumhur İttifakı olarak biz gönüllerimizi, hayallerimizi birleştirdik. Omuz omuza çalışıyoruz" dedi.

19 Mart 2019 Salı 13:38
"Cumhur İttifakı olarak gönüllerimizi birleştirdik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Cumhur İttifakı olarak biz gönüllerimizi, hayallerimizi birleştirdik. Omuz omuza çalışıyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen etkinlikte şehit aileleriyle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Sarıeroğlu, her zaman şehit ailelerinin yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirterek, AK Parti iktidarı döneminde 17 yıldır şehit ve gazilerle ilgili önemli düzenlemeler yapıldığını anımsattı.

Sarıeroğlu, "Hala yapacağımız düzenlemelerimiz de var. 31 Mart'ta güçlü şekilde yolumuza Türkiye olarak devam edeceğimiz sonuçları alıp, 1 Nisan'dan itibaren var gücümüzle çalışmayı, tekrar reformlar, icraatlar yapmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Önemli tarihi günlerden geçildiğine işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Coğrafyalar ülkelerin kaderidir. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu mücadele bin yıldır bu coğrafyada, topraklarda devam ediyor. Eğer bu topraklar bugün bize vatan olduysa aziz şehitlerimiz sayesindedir. O yüzden onlara borçluyuz. Ne yaparsak yapalım bu borcu ödeyemeyiz. Ne yaparsak yapalım sizlerin, şehit eşlerinin, evlatlarının acılarını, anne babalarının gönlündeki ateşi söndürmemiz mümkün değil. Bizim yapabileceğimiz topraklarımızda, ülkemizde milletimizin geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesini sağlamak, birlik beraberliğimizi her daim canlı tutmak."

- "Cumhur İttifakı olarak gönüllerimizi birleştirdik"

Vatandaşların her şeyin en güzelini hak ettiğini vurgulayarak, Adana'nın da çok uyanık olması gerektiğini anlatan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Görüyorsunuz birileri ortaya çıkıyor ama geçmişlerine bakmak lazım. Ne yaptıklarına bakmak lazım. Kimlerin, kimlerle bir arada olduğuna bakmak lazım. Adana çok kıymetli, çok güzel hizmetlere ihtiyacı var. Cumhur İttifakı olarak biz gönüllerimizi, hayallerimizi birleştirdik. Omuz omuza çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ilimize sahip çıkması ve çok uyanık olması gerekiyor. Adana'nın maceraya atılacak bir durumu şu anda yok. Yıllardır hayal ettiğimiz, özlemini duyduğumuz şey uyumdu, şu anda Cumhur İttifakı olarak 15 ilçemizde ve büyükşehirde bu uyumu sağladık. İnşallah 1 Nisan sabahı güçlü sonuçları aldığımız takdirde ilçelerimizde, büyükşehirde, hükümet uyumuyla çok güçlü hizmetlerle Adana'yı parlayan bir yıldız haline getirmek istiyoruz. Adana'mızın önünde yeni bir sayfa var. "

Sarıeroğlu, toplantıda şehit aileleriyle sohbet ederek, sıkıntı ve taleplerini de dinledi.

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:38
  1. Adana

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